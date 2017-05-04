به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، بهروز امیدی با اشاره به اینکه مرکز تندرستی دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد، اظهار داشت: راه اندازی این مرکز، گامی مهم در تربیت بدنی آموزش و پرورش است و با ایجاد این مرکز شاهد گام های علمی و تخصصی تر در ورزش دانش آموزی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: ناهنجاری های دانش آموزان نگران کننده است و این امر لزوم ایجاد و فعالیت کانون های تخصصی حرکات اصلاحی را بیشتر می کند.

وی افزود: ناهنجاری های جسمی حرکتی در بسیاری از دانش آموزان دختر و پسر مشاهده می شود و این ناهنجاری ها در آینده منجر به مشکلات جسمانی اعم از قلبی، عروقی و بیماری های مفصلی استخوان خواهد شد.

وی گفت: هدف از ایجاد این کانون در ابتدا غربالگری و شناسایی معایب جسمی حرکتی دانش آموزان سپس اصلاح این عیوب با تجویز حرکات ساده ورزشی و اصلاحی است.