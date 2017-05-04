مسافرکش قلابی زورگیر در پاکدشت دستگیر شد/پلیس در تعقیب همدست

سرهنگ سلمان آدینه وند، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت و زورگیری توسط فردی که به عنوان مسافرکش در شهرستان پاکدشت اقدام به فعالیت مجرمانه می کرد، موضوع شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار عوامل پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در بررسی ها و تحقیقات اولیه از یکی از شاکیان این پرونده مشخص شد که سارق با استفاده از پوشش مسافرکش و به وسیله تهدید سلاح سرد و ضرب و شتم اقدام به سرقت اشیاء قیمتی و کارت های اعتباری بانکی شاکی کرده و وی را در مناطق بیابانی و خالی از سکنه رها می کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی پس از بررسی حساب بانکی شاکی و دنبال کردن مبالغ برداشت شده موفق به شناسایی یکی از متهمان شده و پس از فعال کردن منابع مخبرین و افزایش گشت های نامحسوس و تحت نظر قرار دادن محل زندگی فرد زورگیر، با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کرده و به یگان انتظامی دلالت دهند.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی شرق استان تهران در ادامه افزود: متهم ابتدا سرقت های صورت گرفته را انکار کرده اما پس از بازجویی های تخصصی و فنی پلیس و مشاهده شواهد و مدارک و همچنین شناسایی وی توسط شاکی لب به اعتراف گشود و به سرقت و زورگیری با همدستی یک نفر دیگر تحت عنوان مسافرکش اعتراف کرد و با قرار قانونی روانه زندان شد.

وی گفت: مردم اگر با مواردی از این دست زورگیری مواجه شده اند می توانند با حضور در یگان انتظامی شهرستان پاکدشت نسبت به شناسایی این زورگیر اقدام کنند.

معاون هماهنگ کننده ویژه شرق استان تهران با اشاره به اینکه تحقیقات برای دستگیری همدست متهم کماکان ادامه دارد به شهروندان توصیه کرد تا حد امکان برای سفرهای خود از وسایل نقلیه عمومی و تاکسی های رسمی استفاده کنند و تردد با خودروهای شخصی مسافرکش و غیر رسمی را به حداقل رسانده و هرگونه موارد مشکوک را به وسیله شماره تلفن مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.