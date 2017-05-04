رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان شامگاه پنجشنبه در جمع مردم معترض به حادثه معدن آزادشهر، اظهار کرد: با تدابیر در نظر گرفته شده دستگاه قضایی، رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر با اسکورت ویژه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی به طور کامل از حقوق معدنچیان دفاع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تا پایان بررسی های کارشناسی علت حادثه قابل ذکر نیست، گفت: اینکه گفته می شود معدنچیان عامل حادثه هستند مورد تائید ما نیست.

لازم به ذکر است؛ در پی انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر که ظهر چهارشنبه رخ داد تا کنون پیکر ۲۶ معدنچی در معدن کشف شده است.