تراکتور با اشتباه بازیکنان نفت به گل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری بعداز بازی تیمش برابر تراکتور گفت: امروز نباید شکست می خوردیم.

وی با بیان اینکه تراکتورسازی از یک سانتر که با اشتباه خودمان انجام شد به گل رسید، ادامه داد: ما خودمات اشتباه کردیم و دفاع ما می ‌توانست توپ را دور کند.

دایی با تاکید بر اینکه بازی سخت و پرفشاری بود، ادامه داد: در فینال جام حذفی این دو تیم به مصاف هم می روند و تلاش می کنیم در آن بازی پیروز شویم و آسیایی شویم.

وی با بیان اینکه باید بازی فینال جام حذفی را در ورزشگاه امام رضا برگزار کنند، ادامه داد: مخالف برگزاری این بازی در خرمشهر هستم.

دایی سپس ادامه داد: بازیکنان تیمم باغیرت بازی کردند، شرایط تیم ما واقعا متفاوت بود و شرایز سختی را پشت سر گذاشتیم. از همه بازیکنان تشکر می کنم. آنها مردانه جنگیدند.

وی افزود: لیگ خوبی داشتیم با اینکه تعطیلات زیاد بود و هیجان بازی ها کمتر می شد ولی درکل لیگ خوبی پشت سر گذاشتیم و قهرمان لیگ هم شایسته این عنوان بود.

دایی با تاکید بر اینکه ما برخی وقت ها به بیراهه می رویم، ابراز داشت: به عنوان مثال تراکتور با این همه هوادار واقعا حیف شد و محروم شد.

دیدار دو تیم تراکتورسازی با نفت تهران با تک گل ادینهو در دقیقه 93 به پایان رسید. تراکتورسازی در پایان فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال به رده سومی بسنده کرد و نفت تهران نهم شد.