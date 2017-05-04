به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد نوریان، صالح اسکندری را به‌ عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه‌های دانشگاه آزاد منصوب کرد.

دکتر صالح اسکندری دارای دکترای علوم سیاسی و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) و مدرس دانشگاه در رشته‌های علوم سیاسی و ارتباطات است و در سابقه خود دبیری کارگروه سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مرکز مطالعات پیام هوشمند سدید، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی ژرفا، دبیری سیاسی روزنامه رسالت و عضو شورای سردبیری این روزنامه، سردبیر هفته‌نامه آدینه، مشاور مدیرکل مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها، کارشناسی و اجرای حداقل ۱۰۰ برنامه رادیویی و تلویزیونی با موضوعات سیاسی و چندین تجربه رسانه‌ای و پژوهشی را دارد.

صالح اسکندی علاوه بر مسئولیت روابط عمومی دانشگاه آزاد، مسئولیت رسانه‌های دانشگاه آزاد (خبرگزاری‌های آنا و ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان) را نیز عهده‌دار شده است.

پیش از این حسین منوری مسئولیت روابط عمومی دانشگاه آزاد را به‌ عهده داشت.