به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعداز بازی تراکتورسازی با نفت در جمع خبرنگاران گفت: نمیدانم چه بگویم!

وی با بیان اینکه این تنها بازی است که نمی‌ توانم کلمات را در ذهنم بیاورم، ادامه داد: تراکتور تنها تیمی بود که مربیگری کردم و بدهکار شدم. هرجا بودم آنها بدهکار بودند ولی در تبریز بدهکار بازیکنان شدم.

قلعه نویی با اشاره به اینکه نمیدانم چطور از بازیکنان تیمم تشکر کنم، ادامه داد: آنها مردانه جنگیدند و با اینکه کمبود بازیکن داشتیم ولی خوب کار کردند. مشکلات ما از وقتی که با محرومیت جذب بازیکن مواجه شدیم چند برابر شد.

قلعه نویی ادامه داد: بازیکنان به خاطر هواداران پرشور تراکتور و غیرت خودشان بازی کردند. خون جگر خوردیم، ۴۰ درصد از بازیکنان تیمم مصدوم بودند و با این شرایط تیم را جمع کردم. در بازی فینال جام حذفی نیز تلاش میکنیم با تمام توان پیروز شویم و یک قهرمانی به هواداران تقدیم کنیم.

سرمربی تراکتور درخصوص استقبال کم هواداران تیمش از این بازی نیز گفت: آنها از بازی چند سال قبل خاطره بدی داشتند و امروز تعداد کمتری به ورزشگاه آمدند.

دیدار دو تیم تراکتورسازی با نفت تهران با تک گل ادینهو در دقیقه 93 به پایان رسید. تراکتورسازی در پایان فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال به رده سومی بسنده کرد و نفت هم نهم شد.