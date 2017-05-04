۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۱۴

شجاع خلیل زاده:

اوایل فصل خیلی اذیت شدم/ تساوی با استقلال عادلانه‌تر بود

مدافع تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه در ابتدای فصل برخی هوادارنماها خیلی مرا اذیت کردند، گفت: تساوی برابر استقلال عادلانه تر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده پس از شکست دو بر یک تیمش برابر استقلال تهران ورزشگاه آزادی گفت: هر دو تیم بازی خوبی ارائه کردند و فکر می کنم تماشاگران از دیدن این دیدار لذت بردند.

وی تاکید کرد: ما می توانستیم پیروز این دیدار باشیم اما اعتقاد دارم تساوی عادلانه تر بود و باید امتیازها تقسیم می شد.

مدافع سپاهان اصفهان در پاسخ به این پرسش که شرایط در اصفهان چطور بود، افزود: در ابتدای فصل خیلی اذیت شدم. برخی هوادارنماها باعث شدند تا روزهای سختی را در سپاهان داشته باشم اما رفته رفته شرایط خوب شد و توانستم برای سپاهان بازیهای قابل قبولی ارائه بدهم.

خلیل زاده در پایان و در پاسخ به این پرسش که گفته شده است با پرسپولیس به توافق رسیده اید، تصریح کرد: در این خصوص صحبتی ندارم و باید منتظر آینده بمانیم.

