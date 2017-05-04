۴۴ ستاد مردمی حامیان رئیسی در مازندران تشکیل شده است

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا جانبازی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران گفت: در دولت گذشته در حوزه اجتماعی و فرهنگی برنامه های خوبی اجرا شد که بسیاری از این اقدامات موجب شد از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری شود و اعطای وام به روستائیان زمینه عمران و آبادانی روستاها را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه حجه السلام رییسی جناح خود را فرا جناحی عنوان کردند به طوریکه امروز حتی دوستان اصلاح طلب آمدند و از ما مجوز خواستند برای تشکیل ستاد ستاد اصلاح طلب اصولگرایی که حامی رئیسی هستند.

مسئول ستاد حامیان مردمی حجه الاسلام رئیسی در مازندران در پاسخ به اینکه آقای رییسی برای ریاست جمهوری سابقه اجرایی ندارد، گفت: آقای روحانی هم مسئولیت اجرایی نداشتند در حالی دوستان رقیب از این موضوع بر علیه آقای رییسی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: همدلی و مشارکت در همه ستادها وجود دارد و همه ستاد ها در عرض یکدیگر حرکت می کنند و در تشکیلات جمنا بحث بر این بود که در نهایت یک نفر بماند جامعه روحانیت و مدرسین از حجت الاسلام رئیسی حمایت کردند.

وی افزود: در ماندن یک کاندیدا از جمنا نظر سنجی ها هم مهم است و اگر قالیباف جلو باشد رئیسی کنار می کشد.

جانبازی با بیان اینکه بین دو کاندیدای جمنا میثاق نامه ای که بسته شده باشد امضا نشده، افزود: ممکن آقای قالیباف بماند.

مسئول ستاد حامیان مردمی ستاد حجت الاسلام رئیسی در مازندران، با اشاره به اینکه اصلاح طلبان بحث عبور از روحانی را مطرح کردند و تا قبل از این قرار نبود ستادی برای جهانگیری فعال شود.

جانبازی، در بحث نظارت بر صندوق ها گفت: به تعداد صندوق های شهرها و روستاها و صندوق ها ی سیار نمایندگان نامزدها در سر صندوق ها حضور دارند.

وی افزود: ستاد ما ستاد مردمی است، ارتباطات خوبی در جامعه ایجاد شده و عصر روز شنبه ۱۶اردیبهشت ماه ستاد مردمی حجه الاسلام رئیسی در خیابان فرهنگ با حضور حجه الاسلام قاسمی امام جمعه موقت ساری افتتاح می شود.

جانبازی از سفر حجه الاسلام رئیسی در ۲۴ اردیبهشت ماه به مازندان خبر داد و گفت: همواره آرای مردم مازندران در انتخابات اثرگذار بوده تا الان مردم مازندران با بصیرت ورود کردند و حماسه آفریدند.