تأکید دبیر کل ناتو بر حضور بلندمدت در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری طلوع، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در سخنانی خطاب به پارلمان اروپا از ضرورت حضور بلندمت در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم خبر داد.

وی در سخنان خود اعلام کرد که ایجاد ظرفیتی برای آموزش نیروهای بومی افغانستان مهمترین مأموریت ناتو در این کشور خواهد بود.

دبیر کل ناتو تأکید کرد: متحد ما نیاز به ما در افغانستان دارد. ما باید نقش کلیدی در افغانستان برای سالهای متمادی ایفا کنیم.

وی افزود: حضورنظامی ناتو در افغانستان مهمترین مأموریت این سازمان در افغانستان است.

استولتنبرگ تأکید کرد: همه اعضای ناتو در این مأموریت کمک خواهند کرد. حتی اعضای غیر ناتو، ما را در این ماموریت مورد حمایت قرار خواهند داد.