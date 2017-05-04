دو طرح عمرانی و خدماتی در الموت غربی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین همزمان با هفته شوراها نمازخانه و بوستان ورودی شهر رازمیان با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار قزوین افتتاح شد.

نمازخانه و سرویس های بهداشتی به مساحت ۱۷۶ مترمربع با یک میلیارد و۴۵۰ میلیون ریال و فاز اول بوستان ورودی شهر شامل بازیگاه، فضای سبز، آلاچیق، دیوار سنگی و سنگ فرش با چهار میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

این طرح ها توسط سازمان بسیج سازندگی استان قزوین از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ساخته شده است.

شهر رازمیان مرکز بخش الموت غربی از توابع شهرستان قزوین است.