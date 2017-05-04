  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۳:۳۶

دو طرح عمرانی و خدماتی در الموت غربی افتتاح شد

دو طرح عمرانی و خدماتی در الموت غربی افتتاح شد

قزوین- در مراسمی با حضور معاون عمرانی استانداری دو طرح عمرانی و خدماتی در شهر رازمیان مرکز بخش الموت غربی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین همزمان با هفته شوراها نمازخانه و بوستان ورودی شهر رازمیان با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار قزوین افتتاح شد.

نمازخانه و سرویس های بهداشتی به مساحت ۱۷۶ مترمربع با یک میلیارد و۴۵۰ میلیون ریال و فاز اول بوستان ورودی شهر شامل بازیگاه، فضای سبز، آلاچیق، دیوار سنگی و سنگ فرش با چهار میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

این طرح ها توسط سازمان بسیج سازندگی استان قزوین از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ساخته شده است.

شهر رازمیان مرکز بخش الموت غربی از توابع شهرستان قزوین است.

کد مطلب 3970247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها