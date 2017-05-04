۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۳:۵۱

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد:

ترکیدگی خط انتقال بنزین جنوب به شمال در منطقه رازان

خرم‌آباد- مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان از ترکیدگی خط انتقال بنزین در منطقه رازان خبر داد.

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ترکیدگی خط لوله بنزین در منطقه رازان در محور بروجرد - خرم آباد گفت: اهالی این منطقه ساعت ۱۵ بعدازظهر امروز خبر ترکیدگی لوله بنزین را اعلام کردند که سریعا با پیگیری های صورت گرفته نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه برای خط لوله ۱۶ اینچ جنوب به شمال رخ داده است، تصریح کرد: خوشبختانه با اعزام نیروهای آتش نشانی انفجاری در این خط لوله نداشتیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر عوامل و نیروهای خطوط لوله و نفت اراک در محل مستقر و مشغول حفاری و رفع نقص هستند، افزود: آتش نشانی خرم آباد در محل مستقر بوده و خوشبختانه تاکنون آتش سوزی رخ نداده و همه چیز تحت کنترل است.

کد مطلب 3970253

