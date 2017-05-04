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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰:۱۰

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

ترمیم خط انتقال بنزین منطقه رازان در حال انجام است

ترمیم خط انتقال بنزین منطقه رازان در حال انجام است

خرم‌آباد- مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: عملیات‌ترمیم خط لوله بنزین منطقه رازان ادامه دارد.

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ترکیدگی خط لوله بنزین در منطقه رازان در محور بروجرد - خرم آباد اظهار داشت: با حضور به موقع پرسنل شرکت خطوط لوله و مخابرات اراک در محل و قطع جریان بنزین،   عملیات پاکسازی محل آغاز  و کار ترمیم لوله آغاز شد.

وی با بیان اینکه عملیات ترمیم همچنان در دست اقدام است، تصریح کرد: خوشبختانه هیچ گونه آتش سوزی در جریان این حادثه رخ نداده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به اینکه باید از اهالی خوب منطقه به خاطر اطلاع رسانی سریع و به موقع به اداره کل مدیریت بحران استان  تشکر کرد، افزود: از پرسنل آتش نشانی خرم آباد نیز بابت حضور به موقع در محل و اقدام سریع تشکر می کنیم.

کد مطلب 3970261

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