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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

پرفروش‌ترین خواننده بریتانیا در سال ۲۰۱۶ مشخص شد

پرفروش‌ترین خواننده بریتانیا در سال ۲۰۱۶ مشخص شد

با درآمد ۴۰ میلیون پوند، ادل پرفروش‌ترین خواننده بریتانیا در سال ۲۰۱۶ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، روزنامه ساندی تامیز اعلام کرد که ثروت این خواننده به مرز ۱۲۵ میلیون پوند رسیده است.

در «فهرست ثروتمندترین‌ها» این روزنامه، ادل اکنون ثروتمندترین خواننده زن بریتانیایی است با اینکه در ردیف نوزدهم جدول قرار گرفته است. افزایش ثروت چشمگیر خواننده جوان اهل جنوب لندن مدیون برگزاری تورهای بین المللی متعدد و همچنین انتشار سومین آلبوم استودیویی او به نام «۲۵» است. این آلبوم که سال ۲۰۱۶ منتشر شد در سراسر دنیا بیش از دو میلیون و چهار صد هزار نسخه فروش داشته است.

مقام‌های اول این فهرست به مردان و گروه‌های مردانه موسیقی راک و پاپ بریتانیا تعلق گرفته است. پل مک کارتنی، عضو سابق گروه بیتل با دارایی ۷۸۰ میلیون پوند در ردیف نخست و به‌دنبال آن اندرو لوید وبر تولیدکننده موزیکال‌های نمایشی با ثروت ۷۴۰ میلیون پوند و سپس گروه ایرلندی یوتو با ۵۴۰ میلیون پوند قرار گرفته است.

کد مطلب 3970323

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