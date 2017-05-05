۱۳۲۰ کارخانه در استان یزد در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار یزدی پنج‌شنبه شب در چهارمین جشنواره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان یزد اظهار داشت: در طول دوران فعالیت دولت یازدهم ۷۵۰ پروانه بهره برداری صادر شد و هم اکنون نیز هزار و ۳۲۰ کارخانه با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۹۹ درصد در حال ساخت است.

وی بیان کرد: در حوزه اشتغال نیز در استان یزد با همکاری بانک‌ها، دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی بیش از ۴۰ هزار شغل تثبیت شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه توانسته‌ایم در طول چهار سال گذشته به ازای هر یک روز ۳۶ شغل جدید در استان یزد ایجاد کنیم، افزود: با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اشتغال جدید در بخش های صنعت، معدن و تجارت استان یزد انجام شد.

علمدار یزدی، میزان سرمایه گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان یزد را بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی تصریح کرد: باید در نظر داشت که برای رشد با ثبات هشت درصدی در کشور به مبلغ سالانه ۷۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است و برای تحقق هدف اشتغالزایی و رشد هشت درصدی نیازمند فروش نفت هستیم و بخشی از این سرمایه نیز باید با مشارکت خارجی‌ها فراهم شود.

علمدار یزدی عنوان کرد: ثبات، همدلی، امید، سعه صدر و دیپلماسی در جامعه جهانی لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.