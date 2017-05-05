دستور اعزام نیرو از سوی العبادی به مرز عراق-سوریه/دستاورد جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبد الامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا از آزاد سازی مناطق جدید در غرب موصل خبر داد.

وی افزود: نیروهای لشگر نهم زرهی کوی مشیرفه سوم را آزاد کردند و بر تاسیسات تصفیه اب مشیرفه در کرانه راست موصل نیز مسلط شدند.

یارالله تاکید کرد: نیروهای عراقی بخش شمالی کوی مشیرفه دوم را نیز آزاد کرده و بر آن مسلط شدند.

از سوی دیگر منابع عراقی محور پیشروی های جدید نیروهای عراقی را در کرانه راست موصل در مناطق مشیرفه، الکنیسه و الهرمات دانستند.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای پلیس عراق در محور شمال غربی به دستاوردهای مهمی دست یافته اند و هدف رسیدن نیروها به کرانه رود دجله و محاصره منطقه پل پنجم در شمال بخش قدیمی موصل است.

منابع عراقی درگیری ها در خیابان های باریک و ساختمان های به هم چسبیده را دشوار می دانند

این در حالی است که داعشی ها برای رها شدن از زیر فشار در موصل به یورش هایی در استان الانبار روی آورده اند. همین موضوع سبب شد که حیدر العبادی دستور اعزام نیروهای بیشتری را به مرز عراق و سوریه صادر کند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی برای تعقیب تروریستها به غرب الانبار اعزام شده اند و حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور اعزام نیروهای بیشتر را به مرزهای ما با سوریه داده است و از پایداری نیروها در منطقه الصکار ضد داعش تمجید کرده است.