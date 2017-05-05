تیم والیبال امید پاکستان بر مالزی غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های مسابقات والیبال امیدهای آسیا که در سالن رضازاده اردبیل میزبانی می‌شود، بعد از گذشت پنج روز به وضعیت حساسی رسیده و تیم ها رقبای اصلی خود را شناسایی کرده‌اند.

در روز پنجم، تیم والیبال امید پاکستان با مالزی به رقابت پرداختند که در ست نخست تیم والیبال مالزی به برتری ۲۵ بر ۲۳ به تیم پاکستان غلبه کرد.

در ست دوم این تیم پاکستان بود که توانست به برتری دست یابد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ مالزی را مغلوب خود ساخت.

با حضور قدرتمندانه بازیکنان پاکستان در ست سوم نیز با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ بر رقیب چیره شد و در ادامه با بازی قابل توجه در ست چهارم با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ بر رقیب خود غلبه کرد.