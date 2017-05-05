میرسلیم برای مناظره ای محتوایی و اخلاقی آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی رئیس ستاد انتخاباتی سیدمصطفی میرسلیم اظهار داشت: آقای میرسلیم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و کارگروه های تخصصی از مجموعه حزب مؤتلفه اسلامی و طرفداران، آمادگی صد در صد برای مناظره ای محتوایی و اخلاقی دارد.

وی افزود: موضوع مناظره امروز حول مسائل سیاست خارجی، داخلی و فرهنگی است و آقای میرسلیم با آمادگی کامل در مناظره شرکت خواهد کرد و همه تلاش او این خواهد بود که در همین چارچوب اعلام شده ، مواضع خود را تبیین کند.

امانی گفت: هفته گذشته به کمیسیون تبلیغات انتخاباتی نامه ای نوشتیم مبنی بر اینکه مهندس میرسلیم براساس اعتقاداتش خود را ملزم می داند در چارچوب موضوع مناظره صحبت کند.

رئیس ستاد انتخاباتی میرسلیم تاکید کرد: متأسفانه در مناظره جمعه گذشته شاهد بودیم که برخی نامزدها از حدود مشخص شده خارج شدند و مباحث خود را مطرح کردند.

امانی گفت: مهندس میرسلیم توان این را دارد که از دستور جلسه خارج شود اما اعتقاد ما این است کسانی که می خواهند خود را در معرض قانون قرار دهند باید براساس قانون عمل کنند و اگر این نامزدان در این مرحله خود را ملزم به اجرای قانون ندانند چطور می توانند در کسوت رئیس جمهور قانونگرا باشند؟

رئیس ستاد تبلیغاتی میرسلیم گفت: در مناظره امروز تلاش خواهد شد علاوه بر نظرات آقای میرسلیم در بحث سیاست داخلی، خارجی و فرهنگی، نقدهایی نیز به عملکرد چهارساله دولت کنونی درخصوص این موضوعات ارائه شود.

وی گفت: با افزایش حضور مهندس میرسلیم در دانشگاه ها و چند استان، محبوبیت مردمی وی بر اساس بسیاری از نظرسنجی ها و گزارش های مردمی افزایش یافته است.

امانی افزود: آقای مهندس میرسلیم در دو دهه گذشته بیشتر تلاش خود را صرف تولید ایرانی و ملی براساس یافته ها و تحقیقات خود کرده است و بر همین اساس با بهره گیری از جوانان خلاق ایرانی موفق به تولید موتور ملی ایران شد و در این سال ها از صحنه سیاسی خارج بود و با وجود اینکه عضو حزبی ریشه دار بود اما مواضع اصولی اش را مطرح نمی کرد و ترجیح می داد به اقدام اصلی خود در زمینه تولید برسد.

وی تصریح کرد: اگرچه جوانان ما آشنایی کاملی با آقای میرسلیم و شخصیت او نداشتند اما از زمانی که ایشان وارد صحنه انتخابات شدند و در مجامع دانشگاهی و برخی استان ها و در جمع مردم حضور یافتند کاملاً خبر داریم که جامعه شناخت نسبی از ایشان پیدا کرده است و ظرف هفته گذشته محبوبیت وی بسیار افزایش یافت.

رئیس ستاد انتخاباتی میرسلیم گفت: امیدواریم در مناظرات امروز و روزهای آینده این محبوبیت رشد قابل توجهی پیدا کند.

امانی افزود: آقای میرسلیم در هفته ای که گذشت سفری به استان های قم و ایلام داشت و در مجامع دانشگاهی و مردمی حضور یافت و قرار است فردا هم در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کند.