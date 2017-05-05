بغداد توافق درباره نقش نظامی آمریکا پس از داعش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اخبار برخی رسانه ها درباره رایزنی درباره ماندن نیروهای آمریکایی در عراق را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است: رسانه های بین المللی و داخلی اخباری با محتوای اینکه عراق با آمریکا درباره ماندن نیروهای آمریکایی پس از پایان کار داعش در عراق مخابره کرده اند که ما تاکید می کنیم هیچ نیروی جنگی خارجی در اراضی عراق حضور ندارد تا بخواهد درباره ماندن یا نماندن آنها رایزنی شود. آنچه در عراق هستند مستشاران و کارشناسان برخی کشورها و مربیان آموزشی است.

دفتر العبادی بیان کرد: دولت عراق با هیچ کشوری درباره ایفای نقش نظامی در عراق در مرحله پس از پیروزی بر تروریسم توافق نکرده است. پیروزی با دستان عراقی ها و جانفشانی های آنها محقق می شود و دولت عراق طرح ها و استراتژی هایی برای توسعه توان نیروهای امنیتی از طریق آموزش و تجهیز برای بالا بردن آمادگی آنها در برابر چالش های آینده دارد و این با همه کارشناسان بین الملل و در راستای ایجاد نهادهای نظامی کاملا آماده برای مقابله با چالش آتی خارجی یا داخلی با حفظ حاکمیت عراق است.

شایان ذکر است که برخی رسانه ها از مذاکرات میان واشنگتن و بغداد درباره ماندن نظامیان آمریکایی در عراق پس از غلبه بر داعش خبر داده بودند و اینکه دو کشور در زمینه ماندن این نیروها به شکل طولانی مدت برای تضمین امنیت کشور عراق توافق دارند.