نتایجی که فوتبال پاک را به رخ کشید/ خداحافظی با روزهای تلخ و سیاه

به گزارش خبرنگار مهر، خیلی مواقع در روزهای پایانی سال انگ تبانی به برخی تیم ها و بازیکنان چسبانده می شود، برخی با این تصور که بازیکنان خرید و فروش می شوند هر سال این موضوع را باب می کردند و چند هفته ای از همه تیم ها می خواستند که فوتبال پاک انجام دهند.

پیامد همین انگ ها و تهمت هایی که غالبا توسط خود اهالی فوتبال هم عنوان می شد و از دست های پشت پرده و عوامل نامرئی حرف به میان می آمد این باور یا خیال عمومی پدید آمده بود که در فوتبال ناپاکی زیادی وجود دارد و حتی بعضی پا را فراتر گذاشته و مسائل مالی فوتبال را پر و بال می دادند و آن را بسیار بزرگ می دانستند اما واقعیت این است که فوتبال هم بخشی از همین جامعه است و شاید به دلیل مسائل ورزشی پاک تر از بسیاری از بخش های دیگر جامعه ما هم باشد.

به نتایج هفته نهایی فوتبال لیگ برتر ایران دقت کنید. استقلال خوزستان صبای قم را در حالی شکست داد که عملا به این برد نیاز نداشت و صبای قم بود که به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرم داشت. با این حال هم استقلال خوزستان و هم صبای قم شرافتمندانه فوتبال بازی کردند و صبا با این شکست به دسته اول سقوط کرد.

تیم نفت تهران هم عملا نیازی به پیروزی برابر تراکتورسازی نداشت اما تا آخرین ثانیه ها مقاومت جانانه ای داشت و در نهایت هم با یک گل در دقیقه های آخر بازی را به تراکتورسازی در یادگار امام (ره) واگذار کرد.

سایپا هم که ماشین سازی بی انگیزه و سقوط کرده را پیش روی خود می دید تصور نمی کرد که تا آخرین ثانیه ها با مقاومت عجیب ماشین سازی مواجه شود اما هم سایپا و هم ماشین سازی عالی عمل کردند و در نهایت سایپا بسیار سخت در لیگ برتر ماند.

روز آخر لیگ ۹۵-۹۶ را باید روز فوتبال پاک دانست وسط معرکه گیرانی که دوست دارند این فوتبال را کثیف نشان بدهند تا یا خودشان را توجیه کنند و یا منافع دیگری از این مسائل پیگیری می کنند. البته فوتبال هم مثل همه بخش های دیگر برشی از جامعه است و بالاخره آدم سوداگر و سودجو در آن دیده می شود اما نباید سیبل ناپاکی به جامعه معرفی شود.