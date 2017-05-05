واکنش حماس به تهدیدات محمود عباس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فوزی برهوم سخنگوی حماس در واکنش به حملات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به این جنبش گفت: تهدیدات محمود عباس در جمع سفیران کشورهای عربی در واشنگتن نمایانگر سوء نیات در قبال حماس است.

وی تاکید کرد: هر تهدیدی باید ضد دشمنان فلسطین باشد نه شرکای آن. حماس آماده وارد شدن در هر انتخابات شفاف با آزادی رای گیری و احترام نتایج آن است.

شایان ذکر است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی در برابر سفیران کشورهای عربی در واشنگتن گفته بود: من مجبورم که گامها و تصمیمات دردناکی ضد حماس پس از شکست تلاش های آشتی اتخاذ کنم. ادامه کار با حماس در حالی که به دودستگی ها دامن می زند از جانب ما قابل قبول نیست. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بیان کرد: خواستار انتخابات ریاستی و قانونگذاری خواهم شد و هر که در آن برنده شود اوضاع را در دست می گیرد.