  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

واکنش حماس به تهدیدات محمود عباس

واکنش حماس به تهدیدات محمود عباس

سخنگوی جنبش حماس به تهدیدات رئیس تشکیلات خودگردان ضد این جنبش واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فوزی برهوم سخنگوی حماس در واکنش به حملات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به این جنبش گفت: تهدیدات محمود عباس در جمع سفیران کشورهای عربی در واشنگتن نمایانگر سوء نیات در قبال حماس است.

وی تاکید کرد: هر تهدیدی باید ضد دشمنان فلسطین باشد نه شرکای آن. حماس آماده وارد شدن در هر انتخابات شفاف با آزادی رای گیری و احترام نتایج آن است.

شایان ذکر است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی در برابر سفیران کشورهای عربی در واشنگتن گفته بود: من مجبورم که گامها و تصمیمات دردناکی ضد حماس پس از شکست تلاش های آشتی اتخاذ کنم. ادامه کار با حماس در حالی که به دودستگی ها دامن می زند از جانب ما قابل قبول نیست. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بیان کرد: خواستار انتخابات ریاستی و قانونگذاری خواهم شد و هر که در آن برنده شود اوضاع را در دست می گیرد.

کد مطلب 3970516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها