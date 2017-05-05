مردم تأخیر در ایجاد اشتغال را از دولت آینده نمی پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای این شهر، ضمن اشاره به ضرورت توجه مسئولان به بیکاری جوانان، تاکید کرد: یکی از مطالبات بحق مردم رفع مشکلات بیکاری است چرا که در استان سمنان با دارا بودن معادن فراوان، صنعت، گردشگری و ... نباید بیکاری به این حد بالا باشد.

وی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی باید شعارهایی دهند که مردم بدانند آنها از قشرهای ضعیف حمایت می کنند و این حمایت پایدار و ماندگار است، تاکید کرد: پیروز انتخابات باید از همان روز اول در راستای رفع مشکلات بیکاری گام بردارند.

آسیب‌های اجتماعی با ایجاد اشتغال برطرف خواهد شد

امام جمعه موقت سمنان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگران با موضوع ضرورت اهتمام دولت ها به مقوله شغل آفرینی، تاکید کرد: مردم تاخیری را در این زمینه نمی پذیرند لیکن باید از فردای روز بر مسند نشینی، کار را آغاز کرد.

عبدوس تاکید کرد: آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از مشکلات با ایجاد اشتغال برطرف خواهد شد لذا این اهمیت اشتغال در جامعه و به خصوص در بین جوانان است که خانواده نگران آن هستند.

وی افزود: باید بدانیم که هر رای ما یک مسئولیت مدنی و اجتماعی است که باید به بهترین گزینه داده شود تا در سرنوشت کشور به طور مستقیم دخیل باشیم و بتوانیم مشکلات را حل کنیم پس باید به فرد اصلح رای داد.

شیطنت‌های دشمن با حضور پررنگ مردم در انتخابات خنثی می‌شود

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی به گونه ای سخن بگویند که مردم بفهمند چه ایده هایی در سردارند، تاکید کرد: مردم باید به برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی توجه کنند و قدرت تحلیل داشته باشند از سوی دیگر از نامزدها توقع است که به زبان مردم و با شفافیت سخن بگویند.

عبدوس گفت: بعضا پیش می آید که نامزدها سخنانی می گویند که قدرت تحلیل آن از عهده همه افراد جامعه ساخته نیست لیکن به مردم توصیه می شود در صورتی که کسی قدرت تحلیل برنامه‌ها را ندارد، باید از افراد متخصص کمک گیرند تا انتخابی صحیح کنند.

وی با بیان اینکه شیطنت‌های دشمن با حضور پررنگ مردم در انتخابات خنثی می‌شود، افزود: باید زمینه ساز حضور حماسی مردم شد تا یکبار دیگر مشتی بر دهان یاوه گویان خارجی زده شود.

انقلابی بودن مهمترین ملاک انتخاب فرد اصلح است

امام جمعه موقت سمنان گفت: رأی مردم ایران باید از روی منطق و تأمل باشد تا به درک درستی از سیاست و مدیریت کشور برسیم لذا یکی از ملاک های انتخاب باید انقلابی بودن باشد.

عبدوس در ادامه تاکید کرد: برهمگان مبرهن است که حضور حداکثری مهم‌ترین و بالاترین اهرمی محسوب می شود که سیاست های شوم و شیطنت‌های دشمنان را خنثی کرده و ننگشان را به خودشان باز می گرداند.

وی افزود: هر فردی که امروز کشور و امنیت خود را دوست دارد، باید رأی دهد و این امر در لابلای فرمایشان رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی دیده می شود.

ایمنی معادن استان سمنان مورد توجه مسئولان باشد

امام جمعه موقت سمنان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تجدید نظر در مقوله ایمنی معادن استان شد و گفت: حادثه معدن گلستان باید درسی باشد برای ما که به مقوله ایمنی در معادن که یکی از سخت ترین کارهای دنیا محسوب می شود، عنایت ویژه ای داشته باشیم.

عبدوس ضمن گرامیداشت یاد و خاطر جان باختگان حادثه معدن گلستان، افزود: مسئولان نباید به انتظار وقوع بحران باشند تا برای رفع آن وارد عمل شوند لذا باید در راستای پیشگیری از وقوع چنین رویداد هایی اهتمام داشت.

وی همچنین روز جوان را نیز گرامیداشت و گفت: امروز باید از ظرفیت جوانان به نحو احسن استفاده کرد.

امام جمعه موقت سمنان در ادامه به سالگرد تاسیس هلال احمر نیز اشاره داشت و گفت: مردمی که در این نهاد خدمت می کنند، افرادی مهرجو، میهن دوست، بشردوست و با ایمان هستند لذا عضویت در این نهاد افتخاری بزرگ است.