سایه جنگ رامردم از کشور دورکردند/برای معیشت کارگران شعارکافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد: معلمان و کارگران مثل دو ستاره در آسمان کشور می درخشد، زیرا یکی نسلی را پرورش می دهند که تعیین کننده آینده مادی و معنوی ایران بوده و دیگری چرخه اقتصاد را به حرکت در می آورند و پیشرفت جامعه را تامین می کند.

وی با اشاره به حادثه انفجار معدن زغال سنگ در آزادشهر استان گلستان بیان کرد: در هفته که باید مقام کارگر مورد بزرگداشت قرار بگیرد، جمعی از کارگران مظلوم معدن زغال سنگ در نتیجه انفجار گاز از دست رفتند که با وجود سختی کار ،حقوق آنها ۱۷ ماه به تعویق افتاده بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این کارگران در زمستان ۹۴ به خاطر این‌که یک سال حقوق نگرفته بودند، دست به تحصن زدند وآیا درست است این برخورد با کارگر بشود؟

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: ۳۸ سال از عمر انقلاب ما می‌گذرد، مدعی ارائه عدالت اجتماعی هستیم، به کجا رسیدیم؟.ما پیرو امامی هستیم که شب شام نمی‌خورد چون ممکن بود در گوشه‌ای از بیابان حجاز گرسنه‌ای باشد، ما شیعه این علی(ع) هستیم و درعین‌حال کارگری در معدن که با سخت ترین شرایط مشغول فعالیت است و هر لحظه احتمال انفجار و از دست دادن جانش وجود دارد، یک سال است زحمت‌کشیده، عرق ریخته، جانش را در معرض خطر قرار داده اما نتوانسته یک‌لقمه‌نان برای خانواده‌اش ببرد، کسی هم جوابگویش نباشد و پاسخی ندهد؟

علم الهدی در ادامه تاکید کرد: در هفته کارگر همه مسئولان در سخنرانی ها می‌گویند حقوق کارگر باید پرداخت شود و بعد هم پاسخی به او نمی دهند و حالا که زمان انتخابات رسیده باید حواسمان باید جمع باشد کسی را انتخاب کنیم که دلسوز قشر زحمت‌کش کارگر باشد.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: هنوز در کشور ما هستند افرادی که روزه خود را تنها با یک سیب زمینی می گیرند و در فقر به سر می بردند و این وظیفه من وشماست که با انتخابی صحیح این مشکلات را برطرف کینم.

سایه جنگ را مردم برطرف کردند

وی در ادامه تاکید کرد: عده ای می گویند ما سایه جنگ را از کشور برداشتیم که به هیچ عنوان صحیح نیست، زیرا سایه جنگ را از این کشور فقط یک جریان برداشت و آن هم مردم هستند زیرا هموراه و آگاهانه در عرصه حضور دارند و از کشور و نظام حمایت می کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهارکرد: دشمن در طول سال های گذشته نشان داده از کوچکترین فرصت نیز برای ضربه زدن به کشور استفاده می کند و کار به جایی رسید که حتی سفره غذای ما را نیز هدف قرار دادند آن وقت به خاطر یک آقا و جریان سیاسی که به آن‌ها لبخند می‌زند جنگ نکنند؟.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: اگر آمریکا بداند می‌تواند به ما حمله کند، حمله اول صبحش را به ظهر موکول نمی‌کند،اماوقتی مزدوران آنها به دلیل رشادت های مدافعان حرم پای برهنه از حلب سوریه فرار می کردند حتی تصور حمله به این نیز از سرش خارج می شود.