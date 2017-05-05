تلاش برای برداشت ۱۴۰ متر آوار در معدن/ ۲ ریزش جدید در تونل

محمود ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنوز اجساد جدیدی پیدا نشده و گروه‌های امداد و نجات همچنان مشغول آواربرداری هستند.

وی افزود: از عصر پنج‌شنبه ۶ اکیپ مجرب و باتجربه از طبس، سوادکوه، کرمان و البرز شرقی در قالب گروه‌های ۱۰ نفرِ در معدن زمستان یورت مشغول فعالیت هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان یادآور شد: این تیم‌های فنی و تخصصی هر دو ساعت یک بار جای خود را با تیم دیگر عوض می کنند.

وی ادامه داد: دیشب اولین بخش از آوار برداری به پایان رسید اما حجم تونل زیاد است و تیم ها در حال ایجاد تونل جدید برای هوادهی به قسمت انتهای تونل که معدنچیان در آن حبس شده اند، هستند.

وی اضافه کرد: احتمال زنده بودن معدنچیان محبوس هرچند کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد است اما همچنان به نجات آن ها امید داریم.

دو ریزش از شامگاه گذشته

ربیعی تصریح کرد: از شامگاه گذشته تاکنون دو بار دیگر تونل ریزش داشته است و همین امر کار را با تاخیر همراه کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان خاطرنشان کرد: حساسیت کار بالاست و در عین حال باید ایمنی کارگران و تیم های امدادی هم تامین شود تا دوباره فاجعه ای رخ ندهد.

به گفته وی هم اکنون باید ۱۳۰ تا ۱۴۰ متر از آوار برداشت شود و امیدواریم شاهد ریزش مجدد نباشیم چرا که هر ریزش کار را با کندی مواجه می کند.

وی بیان کرد: تا دیروز شاهد تجمع افراد غیر فنی در منطقه بودیم که خوشبختانه امروز از شدت تجمع کاسته شده و هم اکنون کمبودی از نظر امکانات و تجهیزات نداریم.

ربیعی اضافه کرد: برخی از منابع خبری و شبکه های مجازی آمار ضد و نقیضی از تعداد جانباختگان حادثه منتشر می کنند و یا اینکه به افراد فنی و متخصص اجازه ورود به معدن داده نمی شود این در شرایطی است که بسیاری از بازنشستگان معدن استان و حتی از سایر استان ها در محل حادثه حضور دارند و داوطلبانه به کمک نیروهای امدادی آمده اند.