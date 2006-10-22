حسين خسروجردي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاري نخستين جشنواره هنري اسب تهران گفت: "تصور مي كنم برپايي اين جشنواره تجربه تازه اي بود كه توانست طيف هنرمندان را به خود جذب كند. البته من سال ها پيش در يك نمايشگاه انفرادي به ارائه مجموعه اي از مجسمه هايم با الهام از ميكل آنژ پرداختم. بنابراين ايده و در واقع اولين جرقه هاي اين حركت از آن سال ها در من زده شد."

وي افزود: "نگرش هنرمندان به فرم هاي سفيد حجمي، بررسي رنگ از منظر نقاشان در تزريق اين آثار، ايجاد دگرگوني ها و فضاهاي ارائه شده از مهم ترين ويژگي هاي به كار رفته در اين جشنواره بود كه هر هنرمند به نوع مختلفي سعي در به تصوير كشيدن آن داشت. من به شخصه سال هاست در زمينه نقاشي به تصوير كردن زنجيره اي از موميايي ها پرداخته ام كه رد پاي اين فعاليت مرا مي توانيد روي اين اسب در جشنواره نيز مشاهده كنيد. در واقع هنرمنداني در اين جشنواره به ارائه اثر پرداختند كه به درجه اي در عرصه تجسمي دست يافته اند و كارشان به فرديت رسيده است."

اين هنرمند تصريح كرد: "با مشاهده دقيق در اين آثار گويي مي توان رد گمشده يك هنرمند را در آنها جستجو كرد. به طوري كه داشتن پيوند جوهري آثار با هنرمند از بارزترين خصوصيات به شمار مي آيد. در اين جشنواره هنرهايي چون خوشنويسي و نقاشي با مجسمه سازي تلفيق شده بود كه به نوعي نشانگر تاريخ اجتماعي و گذشته تاريخي يك هنرمند است. اين نوع تلفيق را در اغلب آثار سالوادر دالي نيز مي بينيم."

خسروجردي با اشاره به برگزاري مطلوب اولين جشنواره هنري اسب تصريح كرد: "اين نمايشگاه با اين كه تجربه نخست خود را پشت سر مي گذراند اما عملكرد خوبي داشته است. با اين حال اگر مي شد طيف گسترده تري از هنرمندان را دربر گيرد مسلما بازخورد مطلوبتري نيز پيدا مي كرد. اين اتفاق به دليل داشتن جذابيت به تداوم آن دامن خواهد زد. مسئولان و دست اندركاران مي توانند با بازديد از اين نمايشگاه به وجود هويت ايراني در آثار پي ببرند و در ايجاد فضايي هنري و مناسب براي خلق آثار بعدي كوشا باشند."