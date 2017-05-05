به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال گسترده از نمایشگاه کتاب، در حال حاضر تمامی ظرفیت‌ها و محل‌های در نظر گرفته شده برای پارک خودروی مراجعان پر شده است و تمام ظرفیت‌های مجموعه شهر آفتاب که به منظور پارک خودروها تخصیص داده شده بود تکمیل شده است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با توجه به تکمیل شدن تمام ظرفیت پارکینگ این مجموعه و حتی پارکینگ‌های ذخیره، امکان ورود خودروهای شخصی به مجموعه شهر آفتاب میسر نیست.

پلیس راهور از شهروندان و مراجعان به این نمایشگاه خواست با استفاده از ظرفیت حمل و نقل عمومی به خصوص خطوط یک و سه مترو تهران، برای تردد به نمایشگاه برنامه‌ریزی کنند.

بر اساس اعلام پلیس، در حال حاضر خدمات رسانی حمل و نقل عمومی با حداکثر ظرفیت و به شکل مطلوبی در حال انجام است و در مسیر شمال به جنوب بزرگراه خلیج فارس تا محدوده آزادگان بار متراکم ترافیک در حرکت گزارش شده است و عوامل پلیس راهور برای تسریع عبور و مرور در این معبر حضور دارند.