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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

پلیس راهور پایتخت اعلام کرد؛

ظرفیت پارکینگ‌های نمایشگاه کتاب تکمیل شد

ظرفیت پارکینگ‌های نمایشگاه کتاب تکمیل شد

پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام بارمتراکم ترافیکی در بزرگراه خلیج فارس و معابرمنتهی به نمایشگاه کتاب، از پر شدن ظرفیت پارکینگ‌های نمایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال گسترده از نمایشگاه کتاب، در حال حاضر تمامی ظرفیت‌ها و محل‌های در نظر گرفته شده برای پارک خودروی مراجعان پر شده است و تمام ظرفیت‌های مجموعه شهر آفتاب که به منظور پارک خودروها تخصیص داده شده بود تکمیل شده است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با توجه به تکمیل شدن تمام ظرفیت پارکینگ این مجموعه و حتی پارکینگ‌های ذخیره، امکان ورود خودروهای شخصی به مجموعه شهر آفتاب میسر نیست.

پلیس راهور از شهروندان و مراجعان به این نمایشگاه خواست با استفاده از ظرفیت حمل و نقل عمومی به خصوص خطوط یک و سه مترو تهران، برای تردد به نمایشگاه برنامه‌ریزی کنند. 

بر اساس اعلام پلیس، در حال حاضر خدمات رسانی حمل و نقل عمومی با حداکثر ظرفیت و به شکل مطلوبی در حال انجام است و در مسیر شمال به جنوب بزرگراه خلیج فارس تا محدوده آزادگان بار متراکم ترافیک در حرکت گزارش شده است و عوامل پلیس راهور برای تسریع عبور و مرور در این معبر حضور دارند.

کد مطلب 3970578

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