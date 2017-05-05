تلاش برای یافتن ۱۳ معدنچی ادامه دارد/تکذیب یافتن ۶ پیکر دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گلستان، رضا مروتی اظهار کرد: در چند روز گذشته شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تلاش کرده اخبار صحیح و موثق در خصوص معدن زمستان یورت را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد و باید توجه داشت که مرجع صحیح تمامی اخبار معدن زغال‌سنگ آزادشهر، شورای هماهنگی مدیریت بحران است.

جانشین شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان تصریح کرد: دیروز و امروز اخبار مختلفی در خصوص محبوس شدن ۲۶ نفر و یا بیرون آوردن ۶ پیکر دیگر منتشرشده که به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد.

یک پیکر شناسایی شده هنوز خارج نشده

وی افزود: تاکنون پیکر ۲۱ معدنچی جان‌باخته از تونل خارج‌شده و یک پیکر شناسایی‌شده دیگر هم وجود دارد که هنوز موفق به خارج کردن آن نشده‌ایم.

وی افزود: همچنین بر اساس آمار نوبت‌های کاری احتمال می‌دهیم که مجموعاً ۳۵ نفر پشت آوارها بوده‌اند که بر این اساس نیروهای امدادرسان برای یافتن ۱۳ نفر تلاش می‌کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در ۳ نقطه معدن ریزش آور وجود داشته و آواربرداری نقطه اول که حجم بالایی هم داشته در حال اتمام است، باید آواربرداری دونقطه بعدی نیز انجام شود تا مشخص گردد، معدن کاران زنده‌اند و یا جان‌باخته‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، گفت: ازآنجاکه عملیات امداد در معاون زغال‌سنگ با دیگر معادن و دیگر عملیات های امدادی متفاوت است نمی توان زمان دقیقی را برای پایان آن و اتمام عملیات اعلام کرد.

مروتی با اشاره به حضور گروه های فنی از سراسر کشور برای عملیات امدادی در معدن زغال سنگ آزادشهر، افزود: خوشبختانه جریان هوادهی به داخل معدن به خوبی در حال انجام است و غلظت گاز های مونوکسید کربن و متان پایین آمده و اصلی ترین کار در حال حاضر آوار برداری با رعایت نکات ایمنی است تا مبادا حادثه دیگری رخ دهد.

جانشین شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان از تمامی مردم حاضر در عرصه امداد رسانی معدن «زمستان یورت» خواست از ازدحام در این نقطه خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد خانواده های مرتبط با حادثه که نگران وضعیت عزیزان خود هستند و این نگرانی قابل درک است اما افراد زیادی تنها برای آگاهی از موضوع در محل حضور دارند که ما به آنها اطمینان می دهیم اخبار را به صورت صحیح از طریق رسانه ها و سیمای مرکز گلستان اعلام می کنیم، لذا توجه داشته باشند که عدم ازدحام آن ها سرعت امداد رسانی را افزایش می دهد.