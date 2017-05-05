مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ و ثبت نام بدون آزمون این مقطع در دانشگاه آزاد اسلامی تا ۲۰ اردیبهشت ماه تمدید شد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با کد رشته امتحانی خود حداکثر ۴۰ رشته محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنما را از سامانه مذکور دریافت کرده و بعد از مشاهده و مطالعه دقیق اقدام به خرید کارت اعتباری و انتخاب رشته کنند.