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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۴۵

ترامپ روز خود را با ۲ توئیت آغاز کرد

ترامپ روز خود را با ۲ توئیت آغاز کرد

رئیس جمهوری آمریکا صبح خود را طبق روال هر روز با توئیت هایی آغاز کرد که این بار درباره «اوباماکر» و بی اهمیت جلوه دادن اعتراضات مردم نیویورک به حضور وی در این شهر، آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین توئیت هایی که به رسم معمول هر روز منتشر کرد در درجه اول به پیروزی که دیروز پنجشنبه برای نخستین بار در عرصه قانونگذاری آمریکا و لغو اوباماکر به دست آورد اشاره و ابراز امیدواری کرد در نهایت آمریکا (با تدبیر وی) صاحب بیمه درمانی درست و حسابی شود.

وی در توئیتی دیگر نوشت: به جای اینکه اینجا در نیویورک بمانم و یک خسارت عظیم به بار بیاورم، تعطیلات این هفته، از خانه خودم در «بد مینیستر» ایالت «نیوجرسی» به کارها می رسم. به این ترتیب در پول های کشور هم صرفه جویی می شود.

گفتنی است ترامپ دیروز برای دیدار با «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا به نیویورک رفت. این نخستین سفر وی به شهر نیویورک از زمان تصدی پست ریاست جمهوری در بیستم ژانویه (اول بهمن ماه ۱۳۹۵) بود.

با این حال، مخالفین ترامپ در اعتراض به حضور وی، تظاهرات بزرگی را در این شهر ترتیب دادند.

کد مطلب 3970690
مریم خرمایی

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