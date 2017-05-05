کامبیز ناظریان، معاونت بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ۱۳۷۵ فیدر تأمینکننده برق، تنها چهار مورد آنها به دلیل تغییرات جوی دچار مشکل شدهاند، گفت: بر اساس گزارشهایی که هماکنون از سامانه فوریتهای شرکت توزیع برق تهران به دستمان رسیده است، ۹۹.۵ درصد از مشترکین تهران دارای شرایط پایدار هستند و تنها در مناطق ۵ و ۹ پایتخت، شاهد قطع برق به صورت پراکنده بودهایم که عوامل اجرایی در محل حاضر بوده و رسیدگیهای لازم را در راستای رفع مشکل همشهریان انجام میدهند.
وی با بیان اینکه تهران دارای شبکه برق گستردهای است، افزود: در زمان ناپایداری جوی به دلیل آسیبهای ناشی از بارندگی یا طوفان، شاهد قطع برق به صورت موردی هستیم. این در حالی است که با توجه به برگزاری مناظرات مربوط به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت توزیع برق تهران بزرگ آمادهباش لازم به نیروهای اجرایی خود را برای مدیریت احتمالی قطعی داده است.
به گفته این مقام مسئول، همشهریان در صورت بروز مشکل قطعی با شماره فوریتهای برق تهران (۱۲۱) تماس بگیرند.
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