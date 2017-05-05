بارندگی و لغزندگی در محورهای مواصلاتی سمنان/ رانندگان احتیاط کنند

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر که در محورهای مواصلاتی استان با لغزندگی جاده ها بر اثر بارندگی شدید باران مواجه هستیم، ابراز داشت: سرعت، خستگی، خواب آلودگی و عدم تمرکز لازم باعث ایجاد حوادث تلخ و ناگوار خواهد شد لذا از رانندگان تقاضا داریم با توجه به شرایط بارانی و احتمال لغزندگی جاده ها با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی افزود: سرعت زیاد و عدم رعایت فاصله طولی با خودروی روبرو از جمله مواردی است که در شرایط بارانی بروز تصادفات زنجیر وار را به دنبال دارد لذا رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان بابیان اینکه در شرایط بارانی رانندگان با کاهش دید مواجه هستند، تاکید کرد: اگر رانندگان برای رسیدن به مقصد شتاب ندارند بهتر است تا عادی شدن شرایط جوی در اولین توقفگاه استراحت کنند.

خسروجردی تاکید کرد: در شرایط بارانی کاهش دید می تواند باعث ایجاد حوادث تلخی شود که به راحتی قابل جبران نیست.