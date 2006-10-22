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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۵

بازيگران برتر سينماي بهزيستي 20 سكه جايزه مي‌گيرند

برترين بازيگران فيلم‌هاي حوزه بهزيستي كشور در حاشيه برگزاري نخستين جشنواره فيلم بهزيستي 20 سكه بهار آزادي جايزه مي‌گيرند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره فيلم بهزيستي از دو بازيگر برتر سينماي بهزيستي شامل بهترين بازيگران مرد و زن با اهداء تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و 20 سكه بهار آزادي قدرداني به عمل مي آيد.

در بخش مسابقه بازيگري از هنرمندان معلول به طور جداگانه قدرداني ويژه اي صورت مي گيرد. نخستين جشنواره فيلم بهزيستي از 12 تا 16 آذرماه سال جاري در سينماها و فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود.
کد مطلب 397091

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