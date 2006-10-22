به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره فيلم بهزيستي از دو بازيگر برتر سينماي بهزيستي شامل بهترين بازيگران مرد و زن با اهداء تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و 20 سكه بهار آزادي قدرداني به عمل مي آيد.



در بخش مسابقه بازيگري از هنرمندان معلول به طور جداگانه قدرداني ويژه اي صورت مي گيرد. نخستين جشنواره فيلم بهزيستي از 12 تا 16 آذرماه سال جاري در سينماها و فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود.

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