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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

برنامه‌ شهرداری کرمانشاه برای اوقات فراغت/ برگزاری همایش‌های ملی

برنامه‌ شهرداری کرمانشاه برای اوقات فراغت/ برگزاری همایش‌های ملی

کرمانشاه- معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه، از برگزاری برنامه‌های متعدد فرهنگی و هنری و همچنین جشنواره‌های کشوری برای بحث اوقات فراغت شهروندان خبرداد.

پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های معاونت فرهنگی شهرداری کرمانشاه پیرامون اوقات فراغت شهروندان کرمانشاهی گفت: شهرداری کرمانشاه و معاونت فرهنگی آن در طول سال برنامه‌های متعدد و متنوعی برای گذران اوقات فراغت ترتیب داده است اما بالطبع این موضوع با نگاه ویژه تری در تابستان  مورد توجه قرار می گیرد.

وی از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در دل فرهنگسراهای کرمانشاه خبرداد و افزود: ۴۰ عنوان کلاس و دوره آموزشی در ۳ فرهنگسرای کرمانشاه اعم از «فرهنگسرای گل نرگس»، «فرهنگسرای شهر» و «فرهنگسرای کوثر» برگزار می‌شود.

برگزاری مسجد محور اوقات فراغت

معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در مساجد کرمانشاه خبر داد و گفت: ما با توجه به اینکه در تمامی نقاط شهر کرمانشاه فرهنگسرا نداریم، برنامه‌های فرهنگی را به صورت مسجد محوری دنبال می‌کنیم.

وی افزود: در پی برگزاری برنامه‌های فرهنگی مسجد محور، توزیع و پراکندگی برنامه‌های فرهنگی و هنری اوقات فراغت به صورت عادلانه و حساب شده انجام می شود و برنامه‌ها به شکل پربارتری برگزار خواهد شد.

جلالی ادامه داد: در طی این برنامه‌ها اتفاقات خیلی خوب و شاد فرهنگی از جمله مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری در مساجد رخ می‌دهد.

وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی چون کارگاه سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مساجد خبر داد و گفت: سعی شده در کرمانشاه حداقل ۴ مسجد را به عنوان پایگاه فرهنگی قرار دهیم.

برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی کشوری

معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه از برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های در سطح کشوری سبک زندگی ایرانی – اسلامی در کرمانشاه به عنوان دیگر برنامه‌های شهرداری کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این همایش و کارگاه‌ها با حضور روانشناسان و سخنرانان برتر کشوری برگزار می‌شود.

جلالی گفت: هم‌چنین ما برای اغلب پنج‌شنبه‌ها و جمعه ها در اکثر پارک‌های سطح شهر و اکثر ایام تعطیل سال چون ایام نوروز جنگ‌های شادی را خواهیم داشت.

وی از اجرای نمایش‌های تئاترهای خیابانی در پارک‌های سطح شهر خبر داد و گفت: در ایام تعطیل تابستان نیز چون ایام نوروز اجرای این تئاترهای خیابانی را خواهیم داشت.

حداقل ۴ روز در هفته  در کرمانشاه برنامه فرهنگی برگزار می‌شود

معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه، از برگزاری چندین  رخداد بزرگ کشوری در کرمانشاه پس از ایام انتخابات خبر داد و گفت: اولین رخداد برگزاری جشنواره کشوری یونیما عروسکی است. همچنین جشنواره سراسری قرآن، استندآپ کمدی کشوری و فیلم و عکس  کرمانشاه را در این ایام خواهیم داشت.

وی افزود: همچنین پس از فصل انتخابات حداقل ۴ روز در هفته نمایشگاه های خیابانی را در کرمانشاه خواهیم داشت. برگزاری جشنواره یک روزه خانوم خونه از دیگر برنامه‌های مد نظر است.

جلالی تصریح کرد: من این نوید را از طرف شهرداری کرمانشاه به شهروندان می دهم که هر کرمانشاهی که از خانه خود بیرون بیرون بیاید شاهد یک رخداد فرهنگی در سطح شهر خواهد بود.

کد مطلب 3971004

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