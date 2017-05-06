پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامههای معاونت فرهنگی شهرداری کرمانشاه پیرامون اوقات فراغت شهروندان کرمانشاهی گفت: شهرداری کرمانشاه و معاونت فرهنگی آن در طول سال برنامههای متعدد و متنوعی برای گذران اوقات فراغت ترتیب داده است اما بالطبع این موضوع با نگاه ویژه تری در تابستان مورد توجه قرار می گیرد.
وی از برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری در دل فرهنگسراهای کرمانشاه خبرداد و افزود: ۴۰ عنوان کلاس و دوره آموزشی در ۳ فرهنگسرای کرمانشاه اعم از «فرهنگسرای گل نرگس»، «فرهنگسرای شهر» و «فرهنگسرای کوثر» برگزار میشود.
برگزاری مسجد محور اوقات فراغت
معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری در مساجد کرمانشاه خبر داد و گفت: ما با توجه به اینکه در تمامی نقاط شهر کرمانشاه فرهنگسرا نداریم، برنامههای فرهنگی را به صورت مسجد محوری دنبال میکنیم.
وی افزود: در پی برگزاری برنامههای فرهنگی مسجد محور، توزیع و پراکندگی برنامههای فرهنگی و هنری اوقات فراغت به صورت عادلانه و حساب شده انجام می شود و برنامهها به شکل پربارتری برگزار خواهد شد.
جلالی ادامه داد: در طی این برنامهها اتفاقات خیلی خوب و شاد فرهنگی از جمله مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری در مساجد رخ میدهد.
وی از برگزاری کارگاههای آموزشی و ترویجی چون کارگاه سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مساجد خبر داد و گفت: سعی شده در کرمانشاه حداقل ۴ مسجد را به عنوان پایگاه فرهنگی قرار دهیم.
برگزاری همایشها و جشنوارههای فرهنگی کشوری
معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه از برگزاری کارگاهها و همایشهای در سطح کشوری سبک زندگی ایرانی – اسلامی در کرمانشاه به عنوان دیگر برنامههای شهرداری کرمانشاه خبر داد.
وی افزود: این همایش و کارگاهها با حضور روانشناسان و سخنرانان برتر کشوری برگزار میشود.
جلالی گفت: همچنین ما برای اغلب پنجشنبهها و جمعه ها در اکثر پارکهای سطح شهر و اکثر ایام تعطیل سال چون ایام نوروز جنگهای شادی را خواهیم داشت.
وی از اجرای نمایشهای تئاترهای خیابانی در پارکهای سطح شهر خبر داد و گفت: در ایام تعطیل تابستان نیز چون ایام نوروز اجرای این تئاترهای خیابانی را خواهیم داشت.
حداقل ۴ روز در هفته در کرمانشاه برنامه فرهنگی برگزار میشود
معاون فرهنگی شهرداری کرمانشاه، از برگزاری چندین رخداد بزرگ کشوری در کرمانشاه پس از ایام انتخابات خبر داد و گفت: اولین رخداد برگزاری جشنواره کشوری یونیما عروسکی است. همچنین جشنواره سراسری قرآن، استندآپ کمدی کشوری و فیلم و عکس کرمانشاه را در این ایام خواهیم داشت.
وی افزود: همچنین پس از فصل انتخابات حداقل ۴ روز در هفته نمایشگاه های خیابانی را در کرمانشاه خواهیم داشت. برگزاری جشنواره یک روزه خانوم خونه از دیگر برنامههای مد نظر است.
جلالی تصریح کرد: من این نوید را از طرف شهرداری کرمانشاه به شهروندان می دهم که هر کرمانشاهی که از خانه خود بیرون بیرون بیاید شاهد یک رخداد فرهنگی در سطح شهر خواهد بود.
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