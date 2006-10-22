به گزارش خبرنگار "مهر"، حسين فدايي رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها پيش از ظهر امروز در نشست خبري با خبرنگاران كه صبح امروز در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: مبناي تاييد يا رد صلاحيت در قانون مشخص شده و بر طبق مواد 26 و 29 قانون اساسي شرايط سلبي و ايجابي كانديداها كاملا بيان شده است.

فدايي در پاسخ به اين سئوال كه اكنون با حضور ملي مذهبي ها در انتخابات شوراها چگونه برخورد مي شود آيا آنان تاييد صلاحيت خواهند شد يا خير، اظهار داشت: حضور گروهها در قانون مشخص شده و گروههاي مخالف قانون نمي توانند در انتخابات شركت كنند و تعيين صلاحيت آنها به مراجع ذيصلاح ارجاع داده مي شود تا صلاحيت آنان مورد بررسي دقيق قرار بگيرد.

وي خاطر نشان كرد: ما از دوستانمان در ستادهاي انتخاباتي مي خواهيم كه هيچ چيز كمتر يا بيشتر از قانون نباشد.

رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها گفت: بزرگان، انديشمندان و نخبگان ما براي حضور گسترده مردم در عرصه هاي مختلف عمران وآباداني در مجلس خبرگان اول ساز و كار حضور مردم در بحث شوراها را طراحي كرده اند و ما بحث شوارها را در دو دوره دركشورمان تجربه نموده ايم.

فدايي با بيان اينكه هرچند اصلاح مي تواند صورت بگيرد، گفت: انتخابات شوراها فرصتي براي استفاده از ظرفيت هاي مردم در اداره كشور است، به خصوص اصل 44 قانون اساسي كه برخي امورات در دست دولت را به مردم واگذار مي كند، بحث مهمي در مشاركت حضور هر چه بيشتر مردم اداره كشوراست.

رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به اينكه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است، تصريح كرد: در قانون بحث نظارت پيش بيني شده است و نظارت به عنوان تكميل كننده فرايند اجراست و نظارت بر كليه انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است و تنها نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده شوراي نگهبان نيست.

حسين فدايي تصريح كرد: دوانتخابات گذشته براساس قانون سال 75 صورت گرفت و در سال 82 اصلاحاتي انجام شد و انتخابات امسال بر طبق اصلاحيه قانون سال 82 انجام مي شود.

وي توضيح داد: در سال 75 تاييد صلاحيت هيات هاي اجرايي و داوطلبان برعهده هيات هاي نظارت بود كه اكنون برعهده هيات ها اجرايي است.

فدايي كه دبير كلي جمعيت ايثارگران را نيز بر عهده دارد، با اعلام اينكه ما به مردم ايران اطمينان مي دهيم كه دستگاه هاي اجرايي و نظارت با تلاشي كه انجام مي دهند انتخاباتي قانوني و سالم را برگزار كنيم.

رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي شود اختلافاتي بين هيات هاي نظارت با هيات هاي اجرايي مشاهده شده است آيا اين مسئله صحت دارد، اظهار داشت: در برخي رسانه ها بعضي اينگونه مطرح مي كنند نظارت واجرا كاملا يكي شده است و بعضي نيز اختلافات اين دو حوزه را مطرح مي كنند وآنرا به عنوان صف آرايي مي دانند، در حالي كه ما آنرا تاييد نمي كنيم و آنچه وجود دارد همكاري، هماهنگي و انسجام بين نظارت واجراست و آنرا با حفظ حقوق قانوني خود انجام مي دهيم.

وي ادامه داد : تا كنون در اين خصوص مشكلي وجود نداشته است و اگر مسئله اي بوده برطرف شده است.

فدايي اعلام كرد : در تهران براساس اصل 100 قانون اساسي كه هر شهر بايد شورا داشته باشد به اين معنا كه شهر ري ، شميرانات و لواسانات نيز شهري مستقل در تقسيمات كشوري هستند واين موضوع در شوراي نگهبان نيز تاييد شده است، ولي هيات اجرايي توجيهاتي را مبني بر اينكه اين بخش ها نبايد مستقل باشند آورده اند، لذا براين اساس با دوستانمان در هيات اجرايي صحبت نموده ايم.

فدايي در پاسخ به اين سئوال كه آيا دراين دوره از انتخابات شوراها، شهر ري، شميرانات و لواسانات شهري مستقل به حساب خواهند آمد يا خير گفت: اكنون نمي توانم به اين سئوال پاسخ دهم ،چرا كه بايد كار كارشناسي انجام گيرد و براساس بررسي ها پاسخ بدهيم.

رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها گفت: كليه استانداري ها، بخشداري ها و فرمانداري ها مكلف هستند تا امكانات مورد نياز را در اختيار هيات هاي اجرايي قرار دهند و در بسياري از استانداري ها و فرمانداري ها اين كار انجام گرفته است و دو سه مورد بيشتر در اين خصوص تذكرنداشته ايم و مشكل برطرف شده است.

وي خاطر نشان كرد: اكنون رابطه بسيار خوبي بين هيات هاي نظارت و اجرايي وجود دارد.

فدايي اعلام كرد: تا زمان حاضر كه 117 هزار ثبت نام در سراسر كشور در انتخابات داشته ايم و امروز هم پايان ثبت نام است و درجلسه اي كه با وزارت كشور داشته ايم توافق كرديم زمان ثبت نام را قدري طولاني كنيم ، چون بر طبق قانون اضافه كردن تعداد روزهاي ثبت نام امكان پذير نيست ولي به لحاظ زماني مدت ثبت نام را افزايش داديم.

وي اظهار داشت: مجموعا بيش از 50 هزار نفر بحث نظارت را در هيات هاي نظارت برعهده دارند و نزديك به 65 هزار صندوق اخذ راي در سراسر كشور پيش بيني شده است و بيش از 100 هزار نيرو بايد سازماندهي كنيم تا در پاي صندوق هاي اخذ راي حضورداشته باشند.

فدايي تصريح كرد: عليرغم اينكه كار نظارت را دير شروع كرده ايم ولي توانستيم خلع و كمبود زماني را به خوبي جبران كنيم و اكنون مشكل خاصي وجود ندارد و اين اطمينان را به ملت مي دهيم كه انتخابات سالمي را برگزار كنيم.