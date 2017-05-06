طرح جامع توسعه روستایی استان سمنان ابلاغ شد/ ضرورت تغییرالگوی کشت

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ابلاغ طرح جامع روستایی به فرمانداران شهرستان‌های استان سمنان توضیح داد: کارگروهی در مرکز استان به‌منظور توسعه روستایی تشکیل و در آن روستاهایی به‌عنوان پایلوت بخش‌های مختلف مثل کشاورزی، گردشگری، معدن و ... مطرح‌شده‌اند اما ازآنجاکه می‌خواهیم این کار به‌صورت خرد جمعی و با اعمال‌نظر همه شهرستان‌ها باشد، نامه اجرای طرح جامع به فرمانداران برای اعلام نظر ارسال‌شده است.

وی افزود: ما منتظر ارسال نامه از سوی فرمانداران شهرستان‌های استان سمنان هستیم تا روستاهایی که ظرفیت‌های خاصی را در سطح استان دارند برای اجرای طرح توسعه روستایی معرفی کنند تا به امید خدا شاهد اجرایی شدن این طرح تا شش ماه آینده در سطح استان باشیم.

روستاها می‌توانند به بالندگی شهرها کمک کنند

استاندار سمنان گفت: در این طرح جامع، روستاهایی که دارای مزیت‌هایی هستند و می‌توانند به بالندگی شهرستان‌ها کمک کنند شناسایی‌شده و ظرفیت‌های خاص آن‌ها به‌عنوان پایلوت بیان می‌شود تا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط با روستاها، مانند میراث فرهنگی، آبفار و ... این طرح تکمیل شود.

خباز تأکید کرد: طرح جامع روستایی در سمنان نیز مانند نقاط دیگر کشور مطرح و نامه آن به فرمانداران نوشته‌شده است تا نظرات کارشناسی به استانداری بازگردانده و آغاز طرح جامع روستایی را در دستور کار عملیاتی قرار گیرد که اگر نتیجه دهد، روستاهایی که به‌عنوان پایلوت مطرح می‌شوند، نسبت به شناسایی و برنامه‌ریزی بر روی آن‌ها و ظرفیت‌هایشان اقدام می‌شود و به ترتیب این برنامه به توسعه روستایی منجر خواهد شد.

وی افزود: دستاوردهای این طرح جامع روستایی در کنار مقوله‌هایی مانند اشتغال روستایی و ... کمک به تغییر الگوی کشت در سطح روستاها به دلیل خشک‌سالی خواهد کرد که این طرح می‌تواند به کاهش آسیب‌های خشک‌سالی نیز کمک کند.

تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار دارد

استاندار سمنان گفت: تغییر الگوی کشت امروز خوشبختانه در دستور کار قرار دارد و این طرح در دشت میامی مطرح‌شده است به این معنا که اگر کشاورزان کشت موردنظر جهاد را صورت دهند، موردحمایت دولتی قرار می‌گیرند و در غیر این صورت حمایتی نمی‌شود.

خباز بیان داشت: باید کاری کرد که علاوه بر استفاده از آب کمتر و عدم افزایش سطح زیر کشت، شاهد افزایش محصولات کشاورزی باشیم که این‌یک اصل مهم برای استان سمنان محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه برای آبیاری‌های جدید هیچ محدودیت‌های اعتباری وجود ندارد، افزود: در حال حاضر 9 هزار هکتار آبیاری تحت‌فشار جدید در استان ایجادشده که امیدواریم این امر به افزایش محصولات کشاورزی بینجامد.