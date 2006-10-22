انگليس از نبود استراتژي مشخص در افغانستان رنج مي برد / شكست عمليات هاي نظامي افزايش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ارتشبد سرپيتراينگ رئيس سابق ستاد ارتش انگليس ازعمليات هاي ارتش انگليس در افغانستان و عراق انتقاد كرد و گفت كه نظاميان انگليسي بايد هر چه زودتر عراق را ترك كنند ، زيرا حضور آنان مشكلات امنيتي را در آنجا تشديد خواهد كرد .

روزنامه آبزرور گزارش داد كه پيتراينگ در نشستي كه مركز پژوهشي اروپاي آزاد هفته گذشته برگزار كرد، خاطر نشان كرد :" من اعتقادي نداريم كه ما از يك استراتژي مشخصي در عراق يا افغانستان برخورداريم ".

وي افزود كه من احساس مي كنم كه ما توانايي تفكر استراتژيك را ازدست داديم .



رئيس سابق ستاد دفاع انگليس همچنين بيان داشت كه من عميقا نگرانم كه اگر ما در افغانستان مراقب نباشيم ممكن است خطر شكست عملياتي را افزايش دهيم . ما بايد آزمايشي را كه تصور مي كنم ممكن است در آنجا روبرو شويم ، بشناسيم .



به گزارش روزنامه آبزرور ، وي گفت كه كه با وجود فشارها بر نيروهاي مسلح ، نيروهاي دفاع انگليس به تحقيق و بودجه نياز دارند كه تاكنون چنين چيزي دريافت نكردند.



وي افزود كه وزارتخانه هاي دولتي ابتكار تفكر بين وزارتي را درباره اتخاذ يك استراتژي مشخص از دست دادند .



سرپيتراينگ كه در بين سالهاي 1994 تا 1997 ميلادي به عنوان رئيس ستاد دفاع و رئيس تخصصي نيروهاي مسلح ارتش را برعهده داشت در اظهارات خود متذكر شد كه سياست انگليس بيشتر كاهش نيروها درعراق است ، اما هشدارداد كه عقب نشيني زود هنگام ازعراق فاجعه آميز خواهدبود .



توني بلرنخست وزيرانگليس چهارشنبه گذشته اعلام كرد كه سربازان انگليسي تا زمانيكه لازم باشد درعراق خواهند ماند و اين درحالي است كه وي با انتقاداتي درباره استراتژي دولتش در عراق و افغانستان روبرو است .



انگليس حدود 7 هزار نظامي در عراق و 5 هزار نظامي در افغانستان دارد.