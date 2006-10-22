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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۶

رئيس سابق ارتش انگليس :

انگليس از نبود استراتژي مشخص در افغانستان رنج مي برد / شكست عمليات هاي نظامي افزايش يافته است

انگليس از نبود استراتژي مشخص در افغانستان رنج مي برد / شكست عمليات هاي نظامي افزايش يافته است

يك روزنامه انگليسي گزارش داد كه نبود استراتژي مشخصي در افغانستان باعث افزايش موارد شكست عمليات هاي نظامي عليه نيروهاي طالبان در اين كشور شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ارتشبد سرپيتراينگ رئيس سابق ستاد ارتش انگليس ازعمليات هاي ارتش انگليس در افغانستان و عراق انتقاد كرد و گفت كه نظاميان انگليسي بايد هر چه زودتر عراق را ترك كنند ، زيرا حضور آنان مشكلات امنيتي را در آنجا تشديد خواهد كرد .

روزنامه آبزرور گزارش داد كه پيتراينگ در نشستي كه مركز پژوهشي اروپاي آزاد هفته گذشته برگزار كرد، خاطر نشان كرد :" من اعتقادي نداريم كه ما از يك استراتژي مشخصي در عراق يا افغانستان برخورداريم ".

وي افزود كه من احساس مي كنم كه ما توانايي تفكر استراتژيك را ازدست داديم .

رئيس سابق ستاد دفاع انگليس همچنين بيان داشت كه من عميقا نگرانم كه اگر ما در افغانستان مراقب نباشيم ممكن است خطر شكست عملياتي را افزايش دهيم . ما بايد آزمايشي را كه تصور مي كنم ممكن است در آنجا روبرو شويم ، بشناسيم .

به گزارش روزنامه آبزرور ، وي گفت كه كه با وجود فشارها بر نيروهاي مسلح ، نيروهاي دفاع انگليس به تحقيق و بودجه نياز دارند كه تاكنون چنين چيزي دريافت نكردند.

وي افزود كه وزارتخانه هاي دولتي ابتكار تفكر بين وزارتي را درباره اتخاذ يك استراتژي مشخص از دست دادند .

سرپيتراينگ كه در بين سالهاي 1994 تا 1997 ميلادي به عنوان رئيس ستاد دفاع و رئيس تخصصي نيروهاي مسلح ارتش را برعهده داشت در اظهارات خود متذكر شد كه سياست انگليس بيشتر كاهش نيروها درعراق است ، اما هشدارداد كه عقب نشيني زود هنگام ازعراق فاجعه آميز خواهدبود .

توني بلرنخست وزيرانگليس چهارشنبه گذشته اعلام كرد كه سربازان انگليسي تا زمانيكه لازم باشد درعراق خواهند ماند و اين درحالي است كه وي با انتقاداتي درباره استراتژي دولتش در عراق و افغانستان روبرو است .

انگليس حدود 7 هزار نظامي در عراق و 5 هزار نظامي در افغانستان دارد.

کد مطلب 397130

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