لزوم افزایش نشاط اجتماعی در برنامه های مدیریت شهری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر شنبه در جلسه اعلام برنامه های شورای شهر همدان با اشاره به برنامه های شش ماهه کمیسیون خدمات شهری، حملونقل و ترافیک و محیط زیست شورا بر ضرورت افزایش نشاط اجتماعی در برنامه های مدیریت شهری تاکید کرد.
گردان گفت: نورپردازی و ایجاد فضای سبز مناسب از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای نشاط اجتماعی در شهر همدان به انجام رسید.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حملونقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان افزود: گسترش فضاهای عمومی همانند پیادهراه بوعلی نیز با هدف برقراری بیشتر تعاملات اجتماعی در نظر گرفته شد.
وی برنامهریزی برای ارتقای فرهنگ ترافیک و ارتقای فرهنگ شهروندی و همچنین حمایت از سمنها برای مشارکت مردمی در مأموریتهای شهرداری را از دیگر برنامههای کمیسیون خدمات شهری، حملونقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان برشمرد.
گردان با تأکید بر انتقال کامل مشاغل مزاحم به خارج شهر همدان، بیان کرد: ساماندهی کامل دستفروشان و بساطگران برابر طرح تنظیمی در دستور کار است.
وی نصب دوربین های پایشی و کنترل سرعت، افزایش بازارچه های محلی با هدف تمرکززدایی و یکسانسازی تابلوها و جدارهها در میدان امام(ره) و خیابان بوعلی و اکباتان را از دیگر برنامههای شورای اسلامی شهر همدان برشمرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حملونقل و ترافیک و محیط زیست شورای شهر همدان گفت: نگاه فرهنگی شورای شهر همدان در زمینه ارتقای نشاط اجتماعی بسیار تأثیرگذار است تا حدی که میتواند این شهر را به الگویی برای سایر شهرها تبدیل کند.
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