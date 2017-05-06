راه آهن غرب به شهر ۲ هزار و ۵۰۰ نفری فیروزان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیرالله خادمی از اتصال شهر فیروزان در استان همدان به خط آهن سراسری به عنوان بخشی از خط آهن غرب کشور از مسیر ملایر خبر داد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: راهآهن ملایر ـ فیروزان به عنوان بخشی از راهآهن ملایر ـ کرمانشاه به طول ۶۷ کیلومتر آماده بهرهبرداری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این پروژه بخشی از راهآهن غرب کشور است که از سمنگان تا ملایر در گذشته به بهرهبرداری رسیده و امروز حدفاصل ملایر تا فیروزان آماده بهرهبرداری است.
وی با بیان اینکه در این بخش از پروژه، ۱۲ دستگاه پل خاص احداث شده، از اتمام عملیات اجرایی ایستگاه فیروزان خبر داد و گفت: ایستگاه فیروزان از نوع مسافری درجه دو است که در ۳۶ کیلومتری شمال غربی شهرستان نهاوند و ۲۶ کیلومتری جاده همدان ـ کرمانشاه در شهر فیروزان واقع شده است.
خادمی راهآهن ملایر ـ کرمانشاه را جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و بیان داشت: این خط آهن بخشی از راهآهن غرب کشور است که ارتباط استانهای غربی را با تهران و شبکه سراسری راهآهن برقرار و امکان ارتباط ریلی بین ایران و عراق از طریق مرز خسروی را فراهم میکند.
گفتنی است شهر ۲ هزار و ۵۰۰ نفری فیروزان در سال ۷۴ از دهستان به شهر تبدیل شد که در حال حاضر از توابع بخش خزل شهرستان نهاوند در استان همدان محسوب می شود.
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