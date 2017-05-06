به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر شنبه در جشن اشتغال و بهترزیستن با هدف تجلیل از ۲۰۰ مددجوی موفق بهزیستی در زمینه اشتغال ، افزود: در استان زنجان معلولان موفق زیادی وجود دارد و۱۳ هزار و ۴۳۰ معلول در روستاهای استان زنجان شناسایی شده‌اند که ۲۹۱ نفر در اثر بی احتیاطی در رانندگی و مشاغل قطع نخاعی شده‌اند.

وی اظهار کرد: یکی از استراتژی‌های دولت طی سالهای گذشته توجه به بحث پیشگیری بوده و پیشگیری از تنبلی چشم یکی از این اقدامات بوده که ۸۰ درصد در بین کودکان سه تا ۶ سال انجام شده است و در سازمان بهزیستی استان زنجان ۹۰ درصد امور واگذار شده است.

محمدی قیداری به تحصیل ۵۰۰ دانشجوی تحت پوشش بهزیستی استان زنجان اشاره کردو گفت: ۸۷۰ دانش‌آموز به صورت رایگان تحت پوشش این سازمان مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: هزار و ۵۰۰ نفر مدد جوی بهزیستی مسکن دار شدند و هزار و ۶۱ جهیزیه به مدد جویان پرداخت شده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: بحث پیگیری از تنبلی چشم در ۱۰ پایگاه استان زنجان انجام می شود و موارد مشکوک در تنبلی چشم به متخصصان این حوزه ارجاع داده شده‌اند و غربالگری ناشنوایان نیز ۸۵ درصد عملیاتی شده است.

محمدی قیداری تصریح کرد: یکی از استراتژی‌های مهم پیشگیری سازمان بهزیستی بحث اختلالات ژنتیکی است ودر این بخش در دو زمینه کارهای خوبی انجام شده و مشاوره به زوجین در حال ازدواج بوده است و یکی از قوی‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای برنامه ششم توسعه است که توجه خوبی در آن به بحث پیشگیری شده و یکی از مصوبات خوب این برنامه بحث اجباری شدن مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و در بخش اعتیاد طی سال گذشته ۷ هزار مراجعه به سازمان بهزیستی انجام شده است.

محمدی قیداری خط مشاوره ۱۴۸۰ را نوعی مشاوره اورژانسی عنوان کرد و یاد آورشد: ۸۰ درصد تماس‌گیرندگان با این خط متأهل هستند و بیشترین گروه سنی تماس‌گیرنده ۲۰ تا ۴۵ سال است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: مشاوران متخصص مستقر در خط صدای مشاوره ۱۴۸۰ راهنمایی‌های اولیه پیرامون مشکلات مربوطه را ارائه می‌دهند و در صورت تشخیص نیاز به مداخلات درمانی و روان‌درمانی فرد به مراکز مشاوره حضوری ارجاع داده می‌شود.

محمدی قیداری یاد آور شد: خط ۱۴۸۰ به‌صورت دو شیفت کاری از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب آماده پاسخ‌گویی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به شهروندان است.

وی ادامه داد: بهزیستی دارای چند استراتژی است که حرکت از مرکز محوری به خانواده محوری و انتقال کارها به مراکز غیردولتی ازجمله فعالیت‌های انجام‌شده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری به‌عنوان اهداف خط ۱۴۸۰ است و هدف از مشاوره تلفنی برطرف کردن نیازهای فوری تماس‌گیرندگان و ارتقاء سطح سلامت روانی آنان است و مردم برای دریافت مشاوره خانواده، تربیت کودک، مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره تحصیلی می‌توانند با خط ۱۴۸۰ تماس گرفته و خدمات مشاوره‌ای موردنیاز خود را دریافت کنند.