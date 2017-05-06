۱۷۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در قزوین کشف شد

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد ۴۰ روزه سال جاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی و همّت مضاعف ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر قزوین در ۴۰ روز سال جاری ۱۷۲ کیلو و ۷۷۶ گرم انواع موادمخدر در استان کشف شده است.

وی افزود: در این مدت با اجرای طرح های متعدد و دستگیری تعداد ۴۹۹ نفر در خصوص حمل، نگهداری و فروش موادمخدر در استان، عرضه موادمخدر به طور چشمگیری کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: در این مدت ۵۷ نفر قاچاقچی موادمخدر نیز دستگیر که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دستگیری را داشته ایم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی انهدام باند موادمخدر در استان افزود: در این مدت ۱۴۰ نفر توزیع کننده موادمخدر نیز در استان دستگیر شده که در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته ایم.

وی همچنین با اشاره به دستگیری ۲۳۳ نفر معتاد از ابتدای سال جاری تاکنون توسط پلیس مبارزه با موادمخدر استان گفت: این تعداد دستگیری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۷۶ درصدی را نشان می دهد.

در پایان این مقام مسئول ضمن تاکید بر ارتقاء باور ملی نسبت به باورها و هنجارهای اسلامی در جامعه، مقابله با ترویج و مصرف مواد مخدر در بین آحاد مردم دانست و گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و استکبار جهانی اهداف شومی را از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می کنند.