انتشار محصولات کافه انتخابات ویژه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، جدیدترین محصولات برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ شامل جزوات مطالعاتی، بسته های ایده بخش تشکیلاتی، عکس نوشت‌ها، ویدئوهای مصاحبه اختصاصی و موشن گرافیک به همت کافه انتخابات قرارگاه شهید باقری منتشر شد.

مجموعه محتواهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با گفتارهایی از دکتر علیرضا زاکانی، دکتر حسن عباسی، دکتر حجت الله عبدالملکی، سید یاسر جبرائیلی و امیرحسین ثابتی تهیه شده است.

اولین بسته محتوایی وحدت در نگاه انقلاب اسلامی

جزوه مطالعاتی «وحدت در نگاه انقلابی» گفتاری از دکتر زاکانی پیرامون شبهات و چالش های پیرامون وحدت جریانات سیاسی منتشر شد. در این جزوه به موضوعاتی نظیر :چرایی لزوم پرداخت به موضوع وحدت، سیر تاریخی وحدت جریانات سیاسی، چرایی حرکت درست مردم در انتخابات های چهار دهه انقلاب اسلامی، چرایی عدم شکل گیری وحدت و ملاک هایی که باید حول آن وحدت شکل بگیرد اشاره شده است.

همچنین، شعاع دایره وحدت، مکانیزم مطلوب وحدت، نحوه ورود جریان دانشجویی به انتخابات و نحوه برخورد جریان دانشجویی با افراد شاخص در انتخابات از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است.

دومین بسته محتوایی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ باعنوان شجاعت سیاسی

دومین بسته با موضوع شجاعت سیاسی و چالش های پیرامونی منتشر شده است. در این بسته به جزوه مطالعاتی کاربردی، شجاعت سیاسی (گفتاری از حسن عباسی پیرامون شجاعت سیاسی ومسائل پیرامونی آن)، صوت کامل دومین جلسه کافه انتخابات با موضوع شجاعت سیاسی با حضور دکتر حسن عباسی و ۷عنوان عکس نوشت با موضوع شجاعت سیاسی اشاره شده است.

همچنین در این بسته به، پرونده تصویری شجاعت سیاسی شامل؛ شجاعت سیاسی درنگاه اسلامی ( ۴ عنوان)، شجاعت سیاسی در نگاه غربی(۴عنوان)، ویژگی های شجاع سیاسی(۵ عنوان)، آسیب شناسی جنبش دانشجویی (۹ عنوان)، جریان لیبرال در انقلاب اسلامی (۴عنوان)؛ روش شناسی تحلیل سیاسی(۳ عنوان)، و رویکرد جنبش دانشجویی نسبت به مسائل اصلی کشور(۵ عنوان) اشاره شده است.

ارتباط مسئله تقوا با شجاعت سیاسی، سه موج جنبش دانشجویی که منجر به رسیدن به قدرت شد، دانشجوی شجاع سیاسی، جریان پیشتاز دانشجویی و طلبگی، مشکل اساسی احزاب، مواضع جنبش دانشجویی نسبت به رهبری باید چگونه باشد؟ ! ضرورت بصیرت سیاسی، تحلیلی بر برنامه های دولت یازدهم در نگاه کلان، تحلیلی بر عملکرد جبهه مردمی (جمنا)، و تحلیلی بر انتخابات مجلس دهم از دیگر موضوعاتی است که دراین بسته به آن اشاره شده است.

بسته محتوایی ویژه بررسی مسئله اقتصاد در دولت یازدهم

همچنین بسته محتوایی شماره ۴ ویژه بررسی مسئله اقتصاد در دولت یازدهم منتشر شده است. دکتر عبدالملکی در این بسته به نقد و بررسی مبانی اقتصادی دولت یازدهم می پردازد.

در این بسته، به اقتصاد مقاومتی، رکود، تورم، سرمایه گذاری خارجی، واردات، فساد اقتصادی، توان داخلی، اقتصاد وابسته، جزوه مطالعاتی کاربردی دولت یازدهم و مسئله اقتصاد(گفتاری از دکتر عبدالملکی) اشاره شده است.

علاقمندان در این جزوه می توانند، روند شروع سیاست گذاری دولت برای اقتصاد مقاومتی)، نقد سیاست گذاری دولت برای اقتصاد مقاومتی، چرایی عدم موفقیت دولت در امر اقتصاد مقاومتی، واردات به شرط انتقال فناوری، علت سفر هیات های خارجی به ایران، نگاه به بیرون از مرزها در مسئله اقتصاد، نگاه به توان داخلی، رکود، آنچه می گویند وآنچه هست، دوگانه رکود و تروم، مشکلات اقتصادی و دولت قبل و دولت یازدهم مسئله فساد را مطالعه کنند.