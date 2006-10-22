200 ميليارد ريال از بودجه كل كشور به ستاد ديه اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساري ، اسدالله جولائي امروز در مراسم جشن گلريزان كه به همت ستاد مردمي امور زندانيان مازندران برگزار شد ، اظهار داشت: براي اجراي قانون بيمه اجباري نيز رئيس قوه قضائيه دستور توقف خودروهاي فاقد بيمه نامه را به وزارت كشور ابلاغ كرد.

وي از اختصاص بودجه توسط دولت و مجلس به ستاد ديه كشور خبر داد و گفت: براي اولين بار در بودجه كل كشور 20 ميليارد تومان به ستاد ديه اختصاص يافت.

جولائي ، ميزان زندانيان مالي منتظر كمك هاي مردمي را حدود 13 هزار نفر اعلام كرد و افزود: در 8 سال گذشته 11 هزار و 514 نفر با كمك هاي مردمي به مبلغ 7 ميليارد و 300 ميليون تومان از زندان آزاد شده اند.