به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد پاسدار محسن مدرسی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی مراسم سوم خرداد در فرمانداری دامغان، تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، تقدیر و تجلیل از رزمندگان عملیات غرورآفرین آزادسازی خرمشهر، عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا، نشست بصیرتی، رژه موتوری، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی از مهمترین برنامههای گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه عظیم فتح خرمشهر در شهرستان است.
وی از روز سوم خرداد بهعنوان روز تلاش، ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان با تکیهبر قدرت الهی یاد کرد و افزود: همه باید بهپاس رشادتها و جانفشانیهای ایثارگران و رزمندگان، آئین فتح خرمشهر را باشکوه برگزار کنیم چراکه ما معتقد هستیم این حماسه نقطه عطفی در کارنامه نظام بود.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه دامغان گفت: یکی از مسئولیتها و رسالتهای ما این است که در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بهویژه بین نسل جوان گامهای مؤثری برداریم و آنان را با رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس آشنا کنیم.
مدرسی بابیان اینکه دفاع مقدس درسهای زیادی به ما داد، اظهار داشت: فتح خرمشهر یکی از درسهای بود که در دوران دفاع مقدس آموختیم که با ایثار و ازخودگذشتگی توانستیم در مقابل دشمنان ایستادگی و به پیروزی بزرگی دست پیدا کنیم چراکه در این عملیات از دامغان چهار گروه به استعداد ۱۰۰ نفر از رزمندگان اعزام و در این عملیات ۲۰ نفر نیز شهید شدند.
وی افزود: دامغان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و دفاع از حرم اهلبیت (ع) ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۲۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد.
نظر شما