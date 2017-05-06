  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۲۰ هزار نفر از مبتلایان هپاتیت سالانه درمان می شوند

۲۰ هزار نفر از مبتلایان هپاتیت سالانه درمان می شوند

شهرکرد- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۲۰ هزار نفر از مبتلایان هپاتیتC سالانه به صورت رایگان درمان می شوند.

به گزارش خبرنگارمهر، رضا ایمانی بعد از ظهر شنبه در همایش هپاتیت با اشاره به اینکه ۲۰ هزار نفر از مبتلایان هپاتیت C سالانه به صورت رایگان درمان می شوند، اظهار داشت: افزایش آگاهی مردم نفش مهمی در کاهش ابتلای افراد جامعه به این بیماری دارد.

وی عنوان کرد: حفظ سلامتی باید هدف اصلی همه افراد جامعه باشد.

وی بیان کرد: به همت تلاش های انجام شده، آزمایش تشخیص بیماری هپاتیت در بسیاری از نقاط کشور به صورت رایگان انجام می شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: بسیاری از افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند و احتمال انتقال آن را به دیگران وجود دارد.

کد خبر 3971791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها