۲۰ هزار نفر از مبتلایان هپاتیت سالانه درمان می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، رضا ایمانی بعد از ظهر شنبه در همایش هپاتیت با اشاره به اینکه ۲۰ هزار نفر از مبتلایان هپاتیت C سالانه به صورت رایگان درمان می شوند، اظهار داشت: افزایش آگاهی مردم نفش مهمی در کاهش ابتلای افراد جامعه به این بیماری دارد.

وی عنوان کرد: حفظ سلامتی باید هدف اصلی همه افراد جامعه باشد.

وی بیان کرد: به همت تلاش های انجام شده، آزمایش تشخیص بیماری هپاتیت در بسیاری از نقاط کشور به صورت رایگان انجام می شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: بسیاری از افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند و احتمال انتقال آن را به دیگران وجود دارد.