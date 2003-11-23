شرايط حماس براي آتش بس جديد با رژيم صهيونيستي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شيخ ياسين ، توقف سياست شهرك سازي و ترور مبارزان فلسطيني ، متوقف كردن ساخت ديوار حائل ، پايان دادن به محاصره مناطق فلسطيني و آزادي تمام اسراي فلسطيني در بند اسراييل را شروط كلي حماس براي آتش بس جديد با اسراييل اعلام كرد.

شيخ ياسين درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفت: سخن از امكان دستيابي به آتش بس جديد با اسراييل به اقدامات اسراييل در برآوردن مطالبات فلسطيني ها بستگي دارد وتعيين مدت زماني اين آتش بس تنها در صورت اتخاذ چنين تصميمي بايد اعلام شود.

شيخ ياسين در مورد گفتگوهاي هفته گذشته با هيات مصري به رياست معاون رييس سازمان اطلاعات مصر گفت: در اين مذاكرات هيچ اشاره تلويحي يا صريحي به آتش بس نشد. وي تاكيد كرد: تنها خواسته اي كه هيات مصري مطرح كرد برگزاري كنفرانس گفتگوي گروههاي فلسطيني در قاهره براي تبلور موضع مشترك براي مقابله با دشمن اسراييلي بود و جنبش حماس نيز با شركت در اين كنفرانس بعد از عيد فطر موافقت كرده است .

رهبر معنوي حماس در مورد ديدار اخيرش با ابوعلاء نخست وزير تشكيلات خودگردان گفت: درديدار با ابوعلاء (احمد قريع) موضوع تحولات داخلي فلسطين و تلاش براي تقويت وحدت داخلي و يكپارچه كردن صفها در مقابل تجاوز دشمن و دستيابي به بهترين وسائل براي مقابله با دشمن از طر يق گفتگوي مستمر مورد بررسي قرار گرفت.وي طرح بحث آتش بس از سوي احمد قريع در اين نشست را تكذيب كرد.

شيخ ياسين گفت:ما با گفتگوي دايمي موافقت كرده ايم و همه را براي حل تمام اختلافات در صحنه فلسطين دعوت مي كنيم زيرا تنها راه براي حل تمام مشكلاتي كه گريبانگير ما شده است ، گفتگو و دوري از خشونت است . وي در مورد درخواست ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان از گروههاي فلسطيني براي آتش بس جديد گفت:عرفات بايد از دشمن اسراييلي بخواهد تا تجاوز و جنايات خود را بر ضد ملت فلسطين متوقف كند.



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