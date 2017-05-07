۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۲۵

موضع جدید اتحادیه اروپا درپی انتشار سند سیاسی حماس

شورای روابط خارجی اتحادیه اروپایی از کشورهای اروپایی خواست فرصت را مغتنم شمارند و با میانه روهای جنبش حماس وارد گفتگو شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر در مقاله منتشر شده در پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپایی آمده است: اتحادیه اروپا باید از خط مشی سیاسی تازه ی حماس استقبال کند و با استفاده از فرصتی که پیش آمده با میانه روهای جنبش وارد گفتگو شود.

در بخشی از این مقاله آمده است: در حالی که برخی در درون بدنه ی تشکیلات خودگردان ، اسرائیل و دیگر کشورها از سقوط حاکمیت حماس استقبال می کنند اما باید توجه داشت جایگزین حماس تشکیلات خودگردان نخواهد بود بلکه به پیدایش نیروهای تندروتری ختم خواهد شد.   در شرایطی که چشم انداز بسیار مبهمی پیش روی اجرایی شدن راه حل دو کشور قرار دارد ، پیشرفت در برقراری وحدت سیاسی در فلسطین حوزه ای است که بازیگران بین المللی می توانند پیشرفت قابل ملاحظه ای بدست آورند. اما پیگیری سیاست کنونی که همانا مهار حماس در نوار غزه است و کمیته چهارجانبه (به اصطلاح) صلح خاورمیانه ( متشکل از روسیه ، اتحادیه اروپا ، سازمان ملل و آمریکا) آن را دنبال می کنند چنین چشم اندازی را به شدت از بین می برد. این سیاست همچنین به شکل گیری سه جنگ خانماسوز با اسرائیل و اوضاع اسفبار انسانی در غزه ختم شده و شدت گرفتن تندروی و ادامه ی درگیری ها را بدنبال خواهد داشت. 

