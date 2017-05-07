صادرات نفت عربستان کاهش یافت/قیمت جهانی مواد غذایی نزولی شد

به گزارش خبرنگار مهر،سرخط مهمترین تحولات اقتصادی دنیا طی ۲۴ ساعت گذشته به این شرح است:

سی ان بی سی: موسسه تحقیقاتی «مودی» نسبت به کاهش رشد بهره وری دنیا به دلیل روند نزولی سرمایه گذاری و نیز پیر شدن جمعیت جهان هشدار داد.

دویچه وله: ارزش یورو به دنبال برگزاری انتخابات فرانسه به بیشترین رقم در ۶ ماه اخیر رسیده است.

اوت لوک انیدیا: بانک جهانی برای احیاء شرایط اقتصادی مالاوی، ۸۰ میلیون دلار به این کشور تزریق کرد.

سی ان بی سی: صادرات نفت عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی بیش از ۶۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

یورو ۲۴: پیش بینی می شود که رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری میلادی ۹ دهم درصد باشد.

تی دی اچ: ترکمنستان یک میدان گازی بزرگ را در نزدیکی دریای خزر با تولید روزانه ۵۰۰ هزار متر مکعب کشف کرد.

رویترز: اقتصاد ژاپن همچنان نیازمند اجرای سیاست های پولی برای بهبود است.

خبرگزاری فرانسه: تمرکز پاکستان بر روی رشد اقتصادی پایدار است.

برناما: ذخایر ارزی مالزی در ماه گذشته میلادی به ۹۶.۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

فائو دات اورگ: قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل از آن ۳.۱ واحد کاهش نشان می دهد.

شینهوا: ذخایر ارزی اوکراین با رسیدن به ۱۷.۱ میلیارد دلار در ماه گذشته آوریل، بیشترین رقم در سه سال اخیر محسوب می شود.