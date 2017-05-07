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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته؛

صادرات نفت عربستان کاهش یافت/قیمت جهانی مواد غذایی نزولی شد

صادرات نفت عربستان کاهش یافت/قیمت جهانی مواد غذایی نزولی شد

اقتصاد جهان در ۲۴ ساعت گذشته تحولات متعددی را تجربه کرده است؛ از کاهش بیش از ۶۰ هزار بشکه ای صادرات نفت عربستان تا اعلام خبر نزولی شدن قیمت مواد غذایی در ماه گذشته میلادی.

به گزارش خبرنگار مهر،سرخط مهمترین تحولات اقتصادی دنیا طی ۲۴ ساعت گذشته به این شرح است:

سی ان بی سی: موسسه تحقیقاتی «مودی» نسبت به کاهش رشد بهره وری دنیا به دلیل روند نزولی سرمایه گذاری و نیز پیر شدن جمعیت جهان هشدار داد.  

دویچه وله: ارزش یورو به دنبال برگزاری انتخابات فرانسه به بیشترین رقم در ۶ ماه اخیر رسیده است.

اوت لوک انیدیا: بانک جهانی برای احیاء شرایط اقتصادی مالاوی، ۸۰ میلیون دلار به این کشور تزریق کرد.  

سی ان بی سی: صادرات نفت عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی بیش از ۶۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.  

یورو ۲۴: پیش بینی می شود که رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری میلادی ۹ دهم درصد باشد.  

تی دی اچ: ترکمنستان یک میدان گازی بزرگ را در نزدیکی دریای خزر با تولید روزانه ۵۰۰ هزار متر مکعب کشف کرد.  

رویترز: اقتصاد ژاپن همچنان نیازمند اجرای سیاست های پولی برای بهبود است.

خبرگزاری فرانسه: تمرکز پاکستان بر روی رشد اقتصادی پایدار است.

برناما: ذخایر ارزی مالزی در ماه گذشته میلادی به ۹۶.۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

فائو دات اورگ: قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل از آن ۳.۱ واحد کاهش نشان می دهد.

شینهوا: ذخایر ارزی اوکراین با رسیدن به ۱۷.۱ میلیارد دلار در ماه گذشته آوریل، بیشترین رقم در سه سال اخیر محسوب می شود.

کد مطلب 3971910
علیرضا کمندی

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