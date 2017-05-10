مقبولیت نامزدهای شورای شهر قزوین در بوته آزمایش

خبرگزاری مهر- گروه استانها، میترا بهرامی: گرچه تبلیغات غیرعلنی نامزدها از مدتها پیش و با عناوینی غیر از تبلیغات آغاز شده؛ اما نه تنها برای افراد آشنا با سیاست بلکه برای عموم مردم کاملا محسوس و واضح است که این فعالیتها تبلیغاتی است.
تشکیل گروهها و کانالهای تلگرامی با عنوان حامیان نامزدها و اضافه کردن ناگهانی و بدون هماهنگی افراد به آن، انتشار عکسها و عکسنوشتههای تبلیغاتی و اقداماتی از این دست اقداماتی است که در این ایام به فراوانی در فضای مجازی مشاهده میشود و این دوره به واسطه وجود همین شکل از تبلیغات بسیاری از نامزدها برای بخشی از هزینههای تبلیغات خود آسودهخاطرتر عمل میکنند.
از این رو حتی برخی نامزدهایی که قصد ماندن در عرصه انتخابات را به دلیل هزینههای چشمگیر آن نداشتند، از این ابزار رایگان برای تبلیغات و صرفا معروف شدن استفاده کردهاند.
ستادهای انتخاباتی نامزدها به ویژه در خیابانهای گرانقیمت شهر فعال است و با آغاز مهلت تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، در و دیوارهای شهر و فضاهایی که از جنس گونی با مساحت حدود ۱۰ تا ۱۵ متری در نظر گرفته شده است، معدود پوسترهایی را به خود دیده؛ اما بازار تریبونهای آزاد در نقاط مختلف شهر و استان داغ است.
این روزها به دلیل ثبتنام تعداد زیادی از داوطلبان برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که بناست اسامی نهایی تأییدشدگان آن روز پنجشنبه اعلام شود، هر یک از خانوادهها و افراد به نامزدهای مورد نظر خود میاندیشند؛ اما باید دید با وجود شرایط خاص این دوره، انتخابات چگونه به پیش میرود و انتظار مردم از نمایندگان خود در شوراهای شهر چیست!؟
واقعگرایی، اخلاق، اعتقاد به جوانان
ش. کریمی مرد ۴۴ ساله از اهالی شهر قزوین میگوید: در دورههای پیشین انتخابات ازطریق مشاهده برنامهها و تحقیق درباره نامزدها، به افراد مورد نظر رأی دادم.
وی با بیان اینکه ملاک من برای رأی دادن لیست احزاب و جناحها نیست، اضافه میکند: نامزدها دربیان اهداف و برنامههای خود باید واقعگرا باشند و اخلاق را مد نظر قرار دهند.
ب. شفیعی بانوی ۲۴ ساله قزوینی هم بیان میکند: اگرنامزدها به اخلاق و حقوق مردم پایبند باشند، ما جوانان هم در کنار آنان هستیم و رهایشان نمیکنیم.
شفیعی تصریح میکند: اعضای شورا باید به حلال و حرام اعتقاد داشته باشندو همچنانکه از توان قشر جوان برای برگزیده شدن استفاده میکنند، پس از انتخاب شدن هم به جوانان توجه داشته باشند.
خ. رفیعی مرد ۳۴ ساله ساکن قزوین هم اظهار میکند: توجه در انتخاب شهردار، استفاده از نیروهای جوان و تلاش برای شناساندن ظرفیتهای شهر از طریق تصویب طرحهای قابل اجرا در چارچوب وظایف شهرداری میتواند به پیشرفت شهر منجر شود.
مردم و اعضای شورا از وظایف شوراها ناآگاهند
آرش حاجی مریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه در این باره میگوید: نکته کلیدی در وظایف شورا بهرهمندی از مشورت در عصر داناییمحوری است که در دین مبین اسلام هم به آن اشاره شده است.
حاجی کریمی میافزاید: طبق اصل هفتم قانون اساسی ۱۲ وظیفه بر عهده شوراها نهاده شده که در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، شهری، محیط زیست و نظایر آن در نظر گرفته شده تا نظارت بر کار شهرداریها و مدیریت شهرها بخوبی صورت گیرد.
وی خاطرنشان میکند: برخی اعضای شوراها به این وظایف واقف نیستند و بیش از اجرای نقش نظارتی، در اجرا وارد میشوند که خارج از حیطه وظایف آنهاست و هفت دلیل مخرب در عملکرد شورا به همین عامل مربوط میشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ناآگاهی مردم به وظایف شورا و تأثیرگذاری انتخاب آنان را از دیگر مشکلات عنوان میکند و ادامه میدهد:مردم درانتخابات گاهی احساسی یا قومیتی عمل میکنند؛ حال آنکه دغدغههای بسیاری در حوزههای مختلف شهری وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
حاجی کریمی اضافه میکند: اداره کردن مجموعههای شهری آسان نیست لذا بایدبا تعمق بیشتر به آن نگریست و دانست که هر رأی تا چه میزان اهمیت دارد.
وی خاطرنشان میکند: پندار مردم چنین است که شوراها در اجرا باید پاسخگو باشندو به واسطه خلط مبحث به دلیل واقف نبودن شوراها به وظایف خود و ناآگاهی مردم از آن توفیق زیادی در پاسخگویی شوراها رخ نداده است.
این مدرس دانشگاه یادآور میشود: نامزدها باید روی اهداف و برنامههای خود تعمق کنند و بتوانند درباره آن سخن بگویند.
حاجیکریمی بیان میکند: مردم نباید در انتخاب نامزدها احساسی عمل کنند؛ بلکه لازم است انتخابها فارق از قومیت، ظاهر و حزب و جناح صورت گیرد.
ضعف مردم در مطالبه و شوراها در پاسخگویی
بهروز سید موسوی، رئیس اداره اجتماعی استانداری قزوین میگوید: شورا به عنوان یک نهاد اجتماعی معرفی میشود و مجموعهای است که برای رفع بخشی از نیازها به وجود میآید.
وی میافزاید: جنبه نظارتی شورا بسیار پررنگ است و همانگونه که شهرداری نقش اجرایی دارد، شورا نیز نقش نظارت را عهدهدار است؛ اما این نظارت کمتر دیده میشود.
رئیس اداره اجتماعی استانداری قزوین ادامه میدهد: از یک نهاد نظارتی در شهر به عنوان نماینده مردم که باید به مردم پاسخگو باشد، توفیق چندانی ندیدهایم و مردم هم آنگونه مطالبهگر نبودهاند.
سیدموسوی بیان میکند: انتظار نداریم نامزدها در تمام حوزهها عالم باشند؛ اما باید دانش حداقلی را در این حوزهها داشته باشند و مردم هم با آگاهی انتخاب کنند.
وی تصریح میکند: مردم باید از حقوق خود آگاه باشند به نحوی که اعضای شوراها با پایان دوره فعالیت خود بتوانند میزان تحقق برنامهها را به مردم اعلام کنند؛ اما این موضوع اتفاق نیفتاده است.
رئیس اداره اجتماعی استانداری قزوین اضافه میکند: نهادهای اجتماعی موجود در جامعه ما مردمی نیست و برخی اعضای شوراها نیز پس از راهیابی به شورا مردم را فراموش میکنند.
سیدموسوی اضافه میکند: مردم باید نمایندهای از رنگ و لعاب خود را وارد شورا کنند و در چهار سال پیگیر نحوه فعالیت اعضا باشند؛ اما در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است.
سخن آخر:
انتخابات باید تا حد امکان دقیق و درست باشد؛ زیرا به هر روی منتخبان به مدت چهار سال زمام امور شهر را به دست میگیرند.
همچنین دقت در انتخاب نامزدها میتواند منجر به تشکیل شوراهای همدل و همسو برای شناخت ظرفیتها و مشکلات شهر شود؛ پس شایسته نیست که از آن غفلت ورزیم و نسبت به این موضوع بیاعتنا باشیم.
شهروندان با بررسی دقیق توانمندی و ظرفیت های هر نامزد باید به فکر توسعه شهر خود باشند و با گزینش افرادی کارآمد و متعهد و آشنا به تخصص های مدیریت شهری به دورازجناح بندی سیاسی که هیچ دستاوردی برای مردم نخواهد داشت شورای قوی و دلسوز و کارآمد را برای اداره شهر تعیین کنند.
نظر شما