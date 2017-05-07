برنامه های حوزه سلامت کاندیداها در معرض انتخاب مردم قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه شورای عالی سازمان نظام پرستاری به این شرح است؛

همچنان که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است، انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است.

(مقام معظم رهبری)

بر اساس اصل ششم قانون اساسی، امور کشور بایستی به اتکاء آراء عمومی اداره شود و انتخابات مظهر حضور مردم و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود است. در حقیقت انتخابات نقطه اساسی وصل افکار و آراء مردم به بدنه نظام اجرایی است و بی شک حضور در صحنه انتخابات و تصمیم گیری پیرامون آینده کشور، یکی از مهمترین موضوعات روز است. هم اکنون که در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته ایم شورایعالی و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران از آحاد مردم عزیز و به ویژه جامعه بزرگ و فهیم پرستاری کشور دعوت می نماید تا با حضور حداکثری و مشارکت همه جانبه با هر سلیقه سیاسی و با شور و نشاط و در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا به صورت فعالانه و آگاهانه شرکت نمایند.

اطمینان دارد جامعه بزرگ پرستاری با درک والا و همت سترگ خود نقش اثرگذاری در این عرصه ایفا خواهد نمود.

بدیهی است که شورای عالی سازمان نظام پرستاری ضمن حمایت از تمامی کاندیداهای پرستار در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

اطمینان دارد که این بار نیز به برکت آگاهی و شعور سیاسی آحاد مردم به ویژه جامعه آگاه پرستاری، بهترین نتایج برای آرمان های عموم مردم و مصالح ملی بر صفحه زمان در انتخابات آینده نقش خواهد بست.

نظر به شناخت عمیق و تجربیات ارزنده در حوزه سلامت کشور، شورای عالی سازمان نظام پرستاری ضمن ارسال و اعلام ۵ سئوال کلیدی به هر ۶ کاندیدای محترم ریاست جمهوری، انتظار دارد کاندیدای محترم ضمن پاسخ به سئوالات مذکور با اعلام برنامه های خود در عرصه نظام سلامت به ویژه در حوزه پرستاری، خود را در معرض انتخاب مردم و جامعه پرستاری قرار دهند.

در همین راستا انتظارات جامعه بزرگ پرستاری کشور نیز به شرح زیر اعلام می گردد؛

۱- اهتمام به جایگاه حوزه سلامت در برنامه های کلان و عملیاتی کشور به منظور کاهش بار بیماری و رنج مردم و ارتقای سلامت آنها که از زیرساختهای مهم توسعه کشور، اشتغال، تولید و بهبود معیشت آنهاست.

۲- اصلاح راهبرد نظام سلامت به سمت تمرکز بر پیشگیری از بیماریها بجای درمان.

۳- استفاده از پتانسیل تمام رشته ها و تخصص های نظام سلامت از جمله پرستاری در همه سطوح مدیریتی و برنامه ریزی کلان و خرد این حوزه

۴- اجرای قوانین مصوب و برزمین مانده حوزه سلامت از جمله قانون مشاعل سخت، ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری

۵- اصلاح و ارتقای تعاملات مدیریت نظام سلامت و دولت با نهادهای مردم نهاد نظام سلامت از جمله سازمان نظام پرستاری.