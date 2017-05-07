مبارزه با آفت سن گندم درسطح۱۲هزار و۲۵۰هکتار از اراضی خراسان شمالی

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال گذشته در سطح دو هزار و ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان شمالی مبارزه انجام شد که این میزان برای سال جاری حدود پنج برابر افزایشیافته است.
رضایی عنوان کرد: آفت سن گندم، یکی از مهمترین آفات کلیدی گندمزارهای خراسان شمالی است که در سال جاری بهصورت گستردهتری شیوع پیداکرده است.
وی تأکید کرد: کشاورزان در اسرع وقت، نسبت به مبارزه علیه این آفت و سمپاشی گندمزارهای خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: در این خصوص آموزش و آگاهیهای لازم به کشاورزان دادهشده و سموم موردنیاز نیز تهیه و در اختیار آنان قرار میگیرد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در صورت توجه به توصیههای کارشناسان این سازمان و مبارزه شیمیایی با پوره سن گندم، خسارتهای کمتری به گندم کاران وارد میشود.
رضایی عنوان کرد: در سال زراعی جاری ۱۵۰ هزار و ۸۳۷ هکتار از مزارع گندم در خراسان شمالی زیر کشت بهاره رفته است.
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