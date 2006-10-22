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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۹

تركيب تيم ملي جودو براي بازيهاي آسيايي اعلام شد/ آخوندزاده آخرين مسافر دوحه شد

تركيب تيم ملي جودو براي بازيهاي آسيايي اعلام شد/ آخوندزاده آخرين مسافر دوحه شد

با انجام يك ديدار انتخابي در وزن 60- كيلوگرم، تركيب تيم ملي جودو براي شركت در بازيهاي آسيايي دوحه قطر تكميل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اين ديدار در وزن 60- كيلوگرم انجام شد كه وحيد سرلك و مسعود حاجي آخوند زاده 2 مدعي اين وزن به مصاف هم رفتند و در نهايت اين آخوند زاده بود كه با برتري مقابل حريف خود جواز حضور در بازيهاي آسيايي دوحه قطر را كسب كرد.

پيش از اين انتخاب آرش ميراسماعيلي در وزن 66- كيلوگرم، ذكريا مرادي در وزن 73- كيلوگرم، رضا چاه خندق در وزن 81-  كيلوگرم، حسين قمي در وزن 90- كيلوگرم، عباس فلاح در وزن 100- كيلوگرم و سيد محمود ميران در وزن آزاد قطعي شده بود. مجيد زارعيان در كنار محمدرضا حاج يوسف زاده و عليرضا اميني كادر فني تيم را تشكيل مي دهند.

کد مطلب 397210

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