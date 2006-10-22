تركيب تيم ملي جودو براي بازيهاي آسيايي اعلام شد/ آخوندزاده آخرين مسافر دوحه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين ديدار در وزن 60- كيلوگرم انجام شد كه وحيد سرلك و مسعود حاجي آخوند زاده 2 مدعي اين وزن به مصاف هم رفتند و در نهايت اين آخوند زاده بود كه با برتري مقابل حريف خود جواز حضور در بازيهاي آسيايي دوحه قطر را كسب كرد.

پيش از اين انتخاب آرش ميراسماعيلي در وزن 66- كيلوگرم، ذكريا مرادي در وزن 73- كيلوگرم، رضا چاه خندق در وزن 81- كيلوگرم، حسين قمي در وزن 90- كيلوگرم، عباس فلاح در وزن 100- كيلوگرم و سيد محمود ميران در وزن آزاد قطعي شده بود. مجيد زارعيان در كنار محمدرضا حاج يوسف زاده و عليرضا اميني كادر فني تيم را تشكيل مي دهند.